В Киеве во время теракта погиб рок-музыкант: что известно об Игоре Савченко

Игорь Савченко погиб во время теракта

"Во время теракта погиб Игорь Савченко. Мой друг, мой верный побратим, музыкант нашей группы "Друге Сонце". Я пока не могу в это поверить. Что уже тебя, Игорь, не услышу, что позвоню, а там тишина", - эмоционально написала она.

Юревич рассказала, что они были знакомы много лет и вместе прошли значительный творческий путь.

"Мы дружили и играли с 2010 года. Многое прошли и пережили. Рэпы, концерты, фестивали, разговоры, творческие поиски, планы, встречи, днюхи, твои незабываемые стейки - сколько всего было. И как теперь без тебя?" - риторически спросила она.

Она также подчеркнула, что Савченко был не только музыкантом, но и надежным человеком, который поддерживал близких в сложные моменты.

"Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой для всех. Молодой душой, невероятный", - написала Юревич.

Отдельно она вспомнила о его любви к семье и музыке.

"Ты так любил эту жизнь. Свою семью, Танюшу, дочь Анюту. А музыкой ты жил, горел, чувствовал, что ты настоящий, когда играешь", - отметила она.

По словам Юревич, несмотря на творческие споры, их объединяла настоящая командная работа.

В завершении она выразила соболезнования семье погибшего и призналась, что эта потеря стала для нее очень болезненной.

"Лети в мир иной, мой дорогой, раз уж так неумолимо судьба решила. Ты был исключительным, ты был одним из лучших. Это страшная и очень болезненная потеря. Обнимаю и плачу с вами, Танюша, Аня, все родные и близкие Игоря. Ты навсегда в моем сердце, Игорек", - подытожила Юревич.

Что известно о группе "Друге Сонце"

Группа "Друге Сонце" сформировалась осенью 2009 года (ранее выступала под названием "Феромон"). Инициатором создания стала Марина Юревич, а над аранжировками коллектив работает совместно.

Музыканты определяют себя как украинская рок-группа с разноплановым звучанием: в их композициях сочетаются мощные гитарные эффекты с нежными партиями флейты или скрипки, настроение колеблется от блюзовой лирики до энергичного рок-н-ролла и даже этнических мотивов - все зависит от творческого импульса.

В своем творчестве группа использует широкий спектр музыкальных средств, одновременно стремясь оставаться понятным для слушателя. В центре их песен - человек с его противоречивыми чувствами, опытом и поисками: от радости до разочарований, от достижений до боли ошибок.

Основная идея - попытка найти смысл жизни в ее хаотичности, перекликаясь с мыслью Харуки Мураками о том, что стоит двигаться вперед и танцевать, пока звучит музыка, не останавливаясь и не теряя связи с миром.

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля

В субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева мужчина посреди улицы начал стрелять в людей из карабина. Им оказался 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков.

Мужчина шел с улицы Демеевская к супермаркету "Велмарт", где забаррикадировался, взяв заложников.

На место происшествия сразу же прибыло спецподразделение КОРД, которое 40 минут вело переговоры с ним. После того, как он застрелил одного из заложников в супермаркете, начался штрум. Стрелка в ходе штурма ликвидировали.

Известно о 6 погибших и 14 пострадавших, среди которых 4-месячный ребенок.