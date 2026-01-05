Які шанси України на "Євробаченні-2026": перші прогнози букмекерів

Букмекери оприлюднили перші прогнози щодо "Євробачення-2026", яке у травні прийматиме Відень. Хоча більшість країн ще не оголосили своїх представників, аналітики вже назвали стартових фаворитів конкурсу.
Станом на початок січня 2026 року перше місце в рейтингах букмекерів посідає Ізраїль - йому прогнозують близько 9% імовірності перемоги.
Другою йде Швеція з показником приблизно 8%. Країна, яка є однією з найтитулованіших в історії конкурсу, традиційно залишається серед фаворитів навіть без оголошеного артиста.
Україна наразі займає третю сходинку - букмекери оцінюють її шанси приблизно у 7%.
Висока позиція пояснюється довірою до українських конкурсних номерів, сценічних концепцій і традиційно сильної підтримки глядачів.
Четвертою в рейтингу є Фінляндія з орієнтовною ймовірністю перемоги близько 6%.
Після яскравих виступів у попередні роки країна зберігає статус потенційного претендента на головний трофей.
Замикає п’ятірку лідерів Італія - її шанси наразі оцінюють приблизно у 5%. Сильна музична індустрія та стабільні результати у фіналах забезпечують країні місце серед фаворитів.
Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня - на сцену вийдуть представники 15 країн.
Другий півфінал запланований на 14 травня, у ньому змагатимуться ще 14 учасників. Жеребкування півфіналів має пройти 12 січня.
До фіналу, який відбудеться 16 травня, потраплять 20 учасників за підсумками півфіналів.
До них автоматично приєднаються країни "великої п’ятірки" - Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія - а також держава-господар конкурсу Австрія.
Цьогорічний конкурс стане ювілейним: "Євробачення" відзначатиме 70 років із моменту свого заснування.
Україна визначить свого представника у лютому.
За право виступити на міжнародній сцені змагатимуться дев’ять учасників - серед них як нові імена, так і відомі артисти, зокрема Jerry Heil, LAUD, MOLODI, Monokate та інші.
