Катастрофа для України: збірна з тенісу провалила перший день Кубка Девіса

Чоловіча збірна України з тенісу невдало розпочала виступи у плей-оф Першої Світової групи Кубка Девіса. За підсумками першого ігрового дня українці поступаються команді Люксембургу з рахунком 0:2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
Збірна України опинилася у критичному становищі після двох стартових одиночних поєдинків у протистоянні зі збірною Люксембургу.
Відкривав ігрову програму лідер української команди Олексій Крутих (№569 АТР).
Йому протистояв перша ракетка Люксембургу Кріс Родеш, який посідає 138-му сходинку у світовому рейтингу.
Попри зусилля українця, Родеш повністю контролював хід зустрічі.
У першій партії люксембуржець виграв з рахунком 6:3, а в другому сеті його перевага стала ще більш відчутною.
Родеш віддав Крутих лише один гейм, завершивши матч переконливою перемогою - 6:1. Таким чином Люксембург здобув перше очко в серії.
У другому поєдинку суботи на корт вийшли Владислав Орлов (499 АТР) та Алекс Кнафф (№687 АТР).
Найбільш напруженою видалася перша партія, доля якої вирішувалася на тай-брейку. Орлов мав шанси на успіх, проте у вирішальний момент сильнішим виявився Кнафф - 7:6(2).
Другий сет пройшов за сценарієм представника Люксембургу.
Орлов припустився низки помилок, що дозволило Кнаффу швидко заволодіти ініціативою та довести справу до перемоги - 6:2. Зустріч тривала 1 годину 35 хвилин.
Станом на вечір 7 лютого загальний рахунок у матчевій зустрічі - 2:0 на користь Люксембургу. Для підсумкової перемоги одній з команд необхідно виграти три матчі з п'яти.
Вирішальні ігри заплановані на неділю, 8 лютого:
Переможець цього протистояння восени змагатиметься у Першій Світовій групі. Команда, що зазнає поразки, вимушена буде опуститися до Другої Світової групи.
