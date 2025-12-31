"Карпати" звільнили Лупашка в останній день 2025 року: хто може стати тренером "левів"

Підсумки роботи Лупашка в "Карпатах"

Лупашко очолив львівський клуб у липні 2024 року, змінивши на посаді досвідченого Мирона Маркевича. Під керівництвом 37-річного фахівця команда провела рівно 50 матчів у всіх турнірах, здобувши 19 перемог, 14 разів зігравши внічию та зазнавши 17 поразок.

Перший сезон під керівництвом Лупашка став для "левів" досить успішним, адже команда зуміла фінішувати на шостому місці в Українській Прем'єр-лізі.

Проте перша половина сезону 2025/26 виявилася менш стабільною. На зимову паузу "Карпати" пішли на дев’ятому місці турнірної таблиці, маючи в активі 19 очок після 16 турів, що включають чотири перемоги, сім нічиїх та п'ять поразок.

Хто стане новим тренером "Карпат"?

За інформацією футбольного інсайдера Віктора Вацка, керівництво львів’ян уже визначилося з подальшим вектором розвитку клубу.

Очікується, що вакантну посаду обійме іспанський фахівець, ім'я якого наразі тримають у секреті.

Таке рішення може означати кардинальну зміну ігрової філософії "зелено-білих" на користь сучасної європейської моделі управління та тактичної підготовки.

Наразі клуб не надав офіційних коментарів щодо термінів представлення нового наставника. Проте підготовку до весняної частини чемпіонату "Карпати", найімовірніше, розпочнуть уже під керівництвом нового головного тренера.

Шлях Владислава Лупашка

До призначення в головну команду "Карпат" Лупашко встиг заявити про себе як про одного з найперспективніших молодих тренерів України.

Зокрема, у сезоні 2023/24 він привів "Інгулець" до чемпіонства у Першій лізі та успішно вивів команду в еліту вітчизняного футболу.

Влітку 2024 року він розпочав роботу з юніорським складом "Карпат", проте майже одразу отримав шанс очолити основну команду.

Своєю чергою ігрова кар'єра Лупашка була насичена виступами за такі клуби, як "Металург" (Донецьк), "Львів" та "Оболонь", а у 2019 році він у статусі капітана вивів "Інгулець" до історичного фіналу Кубка України.