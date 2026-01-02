Камбек ледь не став сенсацією: "Юта" Михайлюка програла Кліпперс у битві за топ-10 НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк відкрив 2026 рік матчем у складі "Юти Джаз". Попри повернення українця до стартової п'ятірки, команда з Солт-Лейк-Сіті зазнала поразки від прямого конкурента у Західній конференції - "Лос-Анджелес Кліпперс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Поєдинок проти "Кліпперс" став для Михайлюка першим у новому році. Українець знову вийшов у стартовій п'ятірці "Джаз", де є стабільним гравцем основи у сезоні-2025/26.
Загалом він провів на майданчику 24 хвилини, за які записав до активу 5 очок. Реалізація дальніх кидків цього разу була невисокою - лише один точний з п'яти спроб.
Також у статистиці Михайлюка два підбирання та одна результативна передача.
Господарі з перших хвилин нав'язали високий темп і виграли стартову чверть з перевагою у 14 очок. Однак "Юта" зуміла повернутися у гру та перед заключною чвертю скоротила відставання до мінімуму.
Вирішальною стала фінальна 12-хвилинка, у якій "Кліпперс" повністю переграли суперника та оформили впевнену перемогу з рахунком 118:101.
Поразка коштувала "Юті" однієї позиції у Західній конференції - команда опустилася з 11-го на 12-те місце, пропустивши вперед саме "Кліпперс". Після 33 матчів у активі "Джаз" 12 перемог.
Наступний поєдинок команда Святослава Михайлюка проведе проти "Голден Стейт Ворріорз". Матч запланований на ніч проти неділі, 4 січня.
