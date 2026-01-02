Камбек ледь не став сенсацією: "Юта" Михайлюка програла Кліпперс у битві за топ-10 НБА

Михайлюк знову у старті "Юти"

Поєдинок проти "Кліпперс" став для Михайлюка першим у новому році. Українець знову вийшов у стартовій п'ятірці "Джаз", де є стабільним гравцем основи у сезоні-2025/26.

Загалом він провів на майданчику 24 хвилини, за які записав до активу 5 очок. Реалізація дальніх кидків цього разу була невисокою - лише один точний з п'яти спроб.

Також у статистиці Михайлюка два підбирання та одна результативна передача.

Хід матчу у Лос-Анджелесі

Господарі з перших хвилин нав'язали високий темп і виграли стартову чверть з перевагою у 14 очок. Однак "Юта" зуміла повернутися у гру та перед заключною чвертю скоротила відставання до мінімуму.

Вирішальною стала фінальна 12-хвилинка, у якій "Кліпперс" повністю переграли суперника та оформили впевнену перемогу з рахунком 118:101.

Турнірне становище і наступний матч

Поразка коштувала "Юті" однієї позиції у Західній конференції - команда опустилася з 11-го на 12-те місце, пропустивши вперед саме "Кліпперс". Після 33 матчів у активі "Джаз" 12 перемог.

Наступний поєдинок команда Святослава Михайлюка проведе проти "Голден Стейт Ворріорз". Матч запланований на ніч проти неділі, 4 січня.