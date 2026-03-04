Калініна знову перемогла Горгодзе в Анталії: другий удар за два тижні

Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжує переможну серію на турецьких кортах. У напруженому поєдинку першого раунду Megasaray Hotels Open вона здолала Єкатерине Горгодзе та крокує далі по сітці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тріумфальний початок Megasaray Hotels Open

Українка Ангеліна Калініна (№189 WTA) успішно подолала стартовий бар’єр на ґрунтовому турнірі серії WTA 125, що проходить у турецькій Анталії.

У матчі 1/16 фіналу наша спортсменка зустрілася з грузинською тенісисткою Єкатерине Горгодзе (№168 WTA).

Поєдинок видався виснажливим і тривав 2 години 35 хвилин. Для визначення переможниці знадобилося три сети.

Калініна впевнено розпочала гру, проте у другій партії поступилася, перевівши гру у вирішальну фазу. Фінальний рахунок зустрічі - 6:3, 4:6, 6:3 на користь українки.

Статистика матчу та домінування над суперницею

Протягом гри Калініна виконала 2 подачі навиліт та припустилася 5 подвійних помилок.

Головним чинником успіху стала гра на прийомі, Ангеліна реалізувала 9 брейк-поінтів.

Горгодзе, своєю чергою, жодного разу не подала ейс, зробила 3 помилки на подачі та реалізувала 7 брейків.

Цікаво, що це була вже четверта очна зустріч тенісисток, і в усіх випадках сильнішою виявлялася українка.

Прикметно, що лише минулої п’ятниці Калініна вже перемагала Горгодзе у чвертьфіналі аналогічного турніру в Анталії.

Наступні виклики та результати українок

За путівку до чвертьфіналу Ангеліна боротиметься з переможницею пари Домініка Салкова (Чехія) - Еліна Аванесян (Вірменія).

Зазначимо, що Калініна не єдина представниця України, яка продовжує боротьбу в Анталії.

Раніше до другого кола змагань пробилася Олександра Олійникова, яка напередодні виявилася сильнішою за Нурію Бранкаччо.

Минулого тижня Ангеліна продемонструвала чудову форму на цих же кортах, дійшовши до фіналу попереднього турніру.