Калинина снова победила Горгодзе в Анталии: второй удар за две недели

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает победную серию на турецких кортах. В напряженном поединке первого раунда Megasaray Hotels Open она одолела Екатерину Горгодзе и шагает дальше по сетке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Триумфальное начало Megasaray Hotels Open

Украинка Ангелина Калинина (№189 WTA) успешно преодолела стартовый барьер на грунтовом турнире серии WTA 125, проходящем в турецкой Анталии.

В матче 1/16 финала наша спортсменка встретилась с грузинской теннисисткой Екатерине Горгодзе (№168 WTA).

Поединок выдался изнурительным и длился 2 часа 35 минут. Для определения победительницы понадобилось три сета.

Калинина уверенно начала игру, однако во второй партии уступила, переведя игру в решающую фазу. Финальный счет встречи - 6:3, 4:6, 6:3 в пользу украинки.

Статистика матча и доминирование над соперницей

По ходу игры Калинина выполнила 2 подачи навылет и допустила 5 двойных ошибок.

Главным фактором успеха стала игра на приеме, Ангелина реализовала 9 брейк-поинтов.

Горгодзе, в свою очередь, ни разу не подала эйс, совершила 3 ошибки на подаче и реализовала 7 брейков.

Интересно, что это была уже четвертая очная встреча теннисисток, и во всех случаях сильнее оказывалась украинка.

Примечательно, что только в прошлую пятницу Калинина уже побеждала Горгодзе в четвертьфинале аналогичного турнира в Анталии.

Следующие вызовы и результаты украинок

За путевку в четвертьфинал Ангелина будет бороться с победительницей пары Доминика Салкова (Чехия) - Элина Аванесян (Армения).

Отметим, что Калинина не единственная представительница Украины, которая продолжает борьбу в Анталии.

Ранее во второй круг соревнований пробилась Александра Олейникова, которая накануне оказалась сильнее Нурии Бранкаччо.

На прошлой неделе Ангелина продемонстрировала великолепную форму на этих же кортах, дойдя до финала предыдущего турнира.