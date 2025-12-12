Калініна вражає результатами після піврічного простою: українка пробилась у півфінал турніру в Ліможі

WTA 125 Лімож, 1/4 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна) – Аліша Паркс (США) – 7:5, 1:6, 6:3

Як пройшов матч

У чвертьфіналі українка зустрілася з 5-ю сіяною – американкою Алішею Паркс (WTA 85). Поєдинок тривав трохи більше двох годин.

Перший сет пройшов у важкій боротьбі і лише під завісу українка схилила терези на свою сторону, зробивши брейк та вигравши на своїй подачі – 7:5.

Друга партія для Ангеліни відверто не склалася – 0:5 по ходу та 1:6 – у підсумку. Але у третій українка виглядала вже більш упевнено. Взявши очко на першій подачі суперниці, вона скористалася цією перевагою та довела партію та весь матч до перемоги – 6:3.

Перший півфінал із січня

Для Калініної це перший вихід до півфіналу з початку року. Востаннє українка доходила до цієї стадії у січні 2025-го – на турнірі WTA 500 у Брісбені.

У Ліможі Калініна проводить свій перший турнір після тривалої паузи – із червня 2025 року, коли змушена була знятися зі змагань у Барі через травму.

Повернення на корт українка почала з впевненої перемоги над представницею Ліхтенштейну Катінкою Дайхманн (6:2, 6:2), а в другому колі у трьох сетах обіграла четверту сіяну британку Сонай Картал (7:6, 1:6, 6:1).

Суперниця українки в півфіналі визначиться у матчі між іспанкою Крістіною Букшею (WTA 54) та хорваткою Антонією Ружіч (WTA 73).

Приємні спогади про Лімож

Турнір в Ліможі проходить з 8 по 14 грудня. Для Калініної це третя участь у змаганні в цьому французькому місті.

У 2022 році українка здобула тут перемогу. У фіналі в трисетовому поєдинку вона здолала данку Клару Таусон. Наразі це єдина перемога на змаганнях рівня WTA в її кар'єрі.