Калініна обіграла фаворитку й після піврічної паузи вийшла до топ-8 турніру

Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно продовжує виступи на хардовому турнірі WTA 125 у Ліможі, здобувши перемогу у трисетовому протистоянні з четвертою сіяною Сонай Картал та вийшовши до чвертьфіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Калініна вперше за пів року зіграла два матчі поспіль і обидва виграла

Після червневого зняття з турніру в Барі українська спортсменка лише цього тижня повернулася до офіційних поєдинків.

У стартовому раунді вона впевнено переграла представницю Ліхтенштейну Катінку фон Дайхманн, віддавши суперниці лише чотири гейми.

Другий матч вийшов значно напруженішим. Картал, яка напередодні пройшла італійку Джессіку П’єрі, зустрілася з Калініною вперше у кар’єрі.

Хід драматичного поєдинку проти британки

Перший сет завершився на тайбрейку. Хоча українка мала гандикап у три гейми, втримати його не вдалося, однак розв’язка все ж залишилася за Калініною.

У другій партії ініціатива перейшла до британки, яка виграла сет із переконливим рахунком 6:1. Та вирішальний відрізок матчу знову став за українською тенісисткою, Калініна втримала контроль і дозволила опонентці лише один гейм.

Фінальний підсумок - 7:6(4), 1:6, 6:1. Поєдинок тривав 2 години та 10 хвилин. Калініна оформила 2 ейси, припустилася 2 подвійних помилок і реалізувала 4 з 6 брейкпоінтів. Картал відповіла 10 ейсами та 4 реалізованими шансами на брейк із 17.

Хто суперниця у чвертьфіналі

За вихід до півфіналу Калініна змагатиметься з переможницею матчу між Фіоною Ферро та Алішею Паркс. Турнір у Ліможі має призовий фонд 115 тисяч доларів і проходить у залі на хардовому покритті.

Українка підходить до турніру, маючи 155-й номер світового рейтингу WTA, тоді як найвищу позицію серед українок наразі утримує Еліна Світоліна (14-та сходинка).