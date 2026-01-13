UA

Калініна та Снігур стартували на Australian Open-2026: як зіграли українки

Фото: Ангеліна Калініна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Дві українські тенісистки успішно розпочали виступи у кваліфікації Australian Open-2026. Ангеліна Калініна та Дарія Снігур здобули перемоги у матчах першого кола відбору та продовжують боротьбу за вихід до основної сітки турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Australian Open-2026. Кваліфікація, перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Джоанна Гарленд (Тайвань) – 7:5, 6:2

Дарія Снігур (Україна) – Катаржина Кава (Польща) – 6:1, 2:6, 6:2

Калініна перемогла в двох сетах

Першою з українок на корт вийшла Ангеліна Калініна (WTA 178). Її суперницею стала представниця Тайваню Джоанна Гарленд (WTA 117) .

У першому сеті українка поступалася після стартового ривка суперниці, однак зуміла вирівняти гру та вирвати перемогу з рахунком 7:5. У другій партії Калініна повністю контролювала хід поєдинку та довела матч до перемоги – 6:2.

Снігур здолала сіяну

Снігур (WTA 136) у першому раунді кваліфікації зустрічалася з 24-ю сіяною польською тенісисткою Катаржиною Кавою (WTA 135).

Українка впевнено забрала стартовий сет (6:1), однак у другій партії ініціативу перехопила суперниця – 2:6. Вирішальний сет Снігур провела значно стабільніше та завдяки кільком брейкам здобула підсумкову перемогу – 6:2.

Наступні суперниці

У другому колі кваліфікації Снігур зіграє проти представниці Канади Карсон Бренстайн (WTA 179), тоді як Ангеліна Калініна зустрінеться з нідерландською тенісисткою Анук Куверманс (WTA 192).

Для виходу до основної сітки Australian Open українкам необхідно здобути ще дві перемоги у кваліфікації.

Загалом у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії Україну представляють чотири тенісисти. У жіночому відборі, крім Калініної та Снігур, виступає Юлія Стародубцева, яка також успішно подолала перше коло. Єдиний представник у чоловічій сітці – Віталій Сачко.

ТенісAustralian Open