ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Стародубцева впевнено стартувала у кваліфікації Australian Open-2026

Понеділок 12 січня 2026 09:03
UA EN RU
Стародубцева впевнено стартувала у кваліфікації Australian Open-2026 Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Юлія Стародубцева успішно розпочала боротьбу за місце в основній сітці Australian Open-2026. У стартовому матчі кваліфікації українська тенісистка у трьох сетах переграла представницю Франції Аліс Тубелло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Впевнений старт українки в Мельбурні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева здобула перемогу в першому колі кваліфікації Australian Open-2026.

У напруженому матчі вона здолала француженку Аліс Тубелло, для якої це був черговий шанс пробитися до основної сітки турніру Grand Slam.

Поєдинок став першою очною зустріччю суперниць. Тубелло, яка посідає 431-ше місце у світовому рейтингу, раніше вже намагалася пройти кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії, але без успіху.

Як пройшов матч

Стародубцева впевнено розпочала зустріч і завдяки двом брейкам виграла перший сет з рахунком 6:2. У другій партії ініціатива перейшла до француженки: українка невдало стартувала і дозволила суперниці зрівняти рахунок за сетами - 3:6.

Доля матчу вирішилася у третій партії, де Стародубцева повністю домінувала на корті. Українка не віддала жодного гейму і закрила сет з розгромним рахунком 6:0.

Загалом поєдинок тривав 1 годину 52 хвилини. Стародубцева показала кращу реалізацію брейк-пойнтів та допустила менше невимушених помилок, що й стало ключовим фактором успіху.

Наступна суперниця та інші українці

У півфіналі кваліфікації Юлія Стародубцева зіграє проти представниці Греції Деспіни Папаміхаїл, яка займає 157-ме місце у світовому рейтингу. Для виходу в основну сітку Australian Open українці необхідно виграти ще два матчі.

Окрім Стародубцевої, у кваліфікації Australian Open-2026 виступають ще троє українських тенісистів.

Віталій Сачко зіграє проти американця Майкла Ммо, Дар'я Снігур зустрінеться з польською тенісисткою Катажиною Кавою, а Ангеліна Калініна проведе матч проти Джоанни Гарланд з Тайваню. Усі ці поєдинки заплановані на 13 січня.

Раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна увійшла у топ-5 чинних тенісисток світу за титулами WTA.

Також читайте, чому Марта Костюк пропустить турнір WTA 500 в Аделаїді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Теніс
Новини
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжать
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжать
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році