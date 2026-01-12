Стародубцева впевнено стартувала у кваліфікації Australian Open-2026

Юлія Стародубцева успішно розпочала боротьбу за місце в основній сітці Australian Open-2026. У стартовому матчі кваліфікації українська тенісистка у трьох сетах переграла представницю Франції Аліс Тубелло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Впевнений старт українки в Мельбурні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева здобула перемогу в першому колі кваліфікації Australian Open-2026.

У напруженому матчі вона здолала француженку Аліс Тубелло, для якої це був черговий шанс пробитися до основної сітки турніру Grand Slam.

Поєдинок став першою очною зустріччю суперниць. Тубелло, яка посідає 431-ше місце у світовому рейтингу, раніше вже намагалася пройти кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії, але без успіху.

Як пройшов матч

Стародубцева впевнено розпочала зустріч і завдяки двом брейкам виграла перший сет з рахунком 6:2. У другій партії ініціатива перейшла до француженки: українка невдало стартувала і дозволила суперниці зрівняти рахунок за сетами - 3:6.

Доля матчу вирішилася у третій партії, де Стародубцева повністю домінувала на корті. Українка не віддала жодного гейму і закрила сет з розгромним рахунком 6:0.

Загалом поєдинок тривав 1 годину 52 хвилини. Стародубцева показала кращу реалізацію брейк-пойнтів та допустила менше невимушених помилок, що й стало ключовим фактором успіху.

Наступна суперниця та інші українці

У півфіналі кваліфікації Юлія Стародубцева зіграє проти представниці Греції Деспіни Папаміхаїл, яка займає 157-ме місце у світовому рейтингу. Для виходу в основну сітку Australian Open українці необхідно виграти ще два матчі.

Окрім Стародубцевої, у кваліфікації Australian Open-2026 виступають ще троє українських тенісистів.

Віталій Сачко зіграє проти американця Майкла Ммо, Дар'я Снігур зустрінеться з польською тенісисткою Катажиною Кавою, а Ангеліна Калініна проведе матч проти Джоанни Гарланд з Тайваню. Усі ці поєдинки заплановані на 13 січня.