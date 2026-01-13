RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Калинина и Снигур стартовали на Australian Open-2026: как сыграли украинки

Фото: Ангелина Калинина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Две украинские теннисистки успешно начали выступления в квалификации Australian Open-2026. Ангелина Калинина и Дарья Снигур одержали победы в матчах первого круга отбора и продолжают борьбу за выход в основную сетку турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Australian Open-2026. Квалификация, первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Джоанна Гарленд (Тайвань) - 7:5, 6:2

Дарья Снигур (Украина) - Катаржина Кава (Польша) - 6:1, 2:6, 6:2

Калинина победила в двух сетах

Первой из украинок на корт вышла Ангелина Калинина (WTA 178). Ее соперницей стала представительница Тайваня Джоанна Гарленд (WTA 117).

В первом сете украинка уступала после стартового рывка соперницы, однако сумела выровнять игру и вырвать победу со счетом 7:5. Во второй партии Калинина полностью контролировала ход поединка и довела матч до победы - 6:2.

Снигур одолела сеяную

Снигур (WTA 136) в первом раунде квалификации встречалась с 24-й сеяной польской теннисисткой Катаржиной Кавой (WTA 135).

Украинка уверенно забрала стартовый сет (6:1), однако во второй партии инициативу перехватила соперница - 2:6. Решающий сет Снигур провела значительно стабильнее и благодаря нескольким брейкам одержала итоговую победу - 6:2.

Следующие соперницы

Во втором круге квалификации Снигур сыграет против представительницы Канады Карсон Бренстайн (WTA 179), тогда как Ангелина Калинина встретится с нидерландской теннисисткой Анук Куверманс (WTA 192).

Для выхода в основную сетку Australian Open украинкам необходимо одержать еще две победы в квалификации.

Всего в квалификации Открытого чемпионата Австралии Украину представляют четыре теннисиста. В женском отборе, кроме Калининой и Снигур, выступает Юлия Стародубцева, которая также успешно преодолела первый круг. Единственный представитель в мужской сетке - Виталий Сачко.

ТеннисAustralian Open