Калініна сенсаційно вибила першу сіяну та зіграє у фіналі турніру WTA у Франції

Субота 13 грудня 2025 20:15
UA EN RU
Калініна сенсаційно вибила першу сіяну та зіграє у фіналі турніру WTA у Франції Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася до фіналу хардового турніру WTA 125 у французькому Ліможі. У півфінальному матчі вона впевнено здолала першу сіяну змагань Крістіну Буксу з Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинку.

Упевнена перемога над лідеркою посіву

Півфінальне протистояння проти 54-ї ракетки світу завершилося на користь Калініної у двох сетах. Матч тривав 1 годину 15 хвилин і пройшов під контролем українки - 6:4, 6:3.

У стартовій партії Калініна двічі взяла подачу суперниці та за рахунку 5:4 реалізувала сетбол.

У другому сеті українка ще тричі зробила брейк, значно додавши на першій подачі - її відсоток сягнув 71%. Водночас Ангеліна обійшлася без подвійних помилок.

Перший турнір за пів року і шлях до фіналу

Змагання у Ліможі стали для Калініної першим стартом за шість місяців. На шляху до фіналу вона здобула три перемоги, зокрема над двома тенісистками з топ-100 рейтингу WTA.

Раніше українка обіграла Катінку фон Дайхманн із Ліхтенштейну, британку Сонай Картал та американку Алішу Паркс.

Фінал проти господарки корту

У вирішальному матчі Open BLS de Limoges Калініна зустрінеться з представницею Франції Ельзою Жакемо, яка посідає 59-те місце у світовому рейтингу. Суперниці тричі перетиналися раніше, і всі очні зустрічі завершувалися перемогами українки.

Останній фінал на рівні туру Калініна грала у травні 2023 року, коли дійшла до вирішального матчу турніру WTA 1000 у Римі, але знялася з поєдинку проти Єлени Рибакіної.

Рейтинг і турнірні перспективи

За підрахунками в режимі реального часу Калініна піднялася майже на 20 позицій у світовому рейтингу - з 155-го на 136-те місце. Водночас в офіційному оновленні рейтингу WTA за підсумками тижня українка зберегла 155-ту сходинку.

У разі перемоги у фіналі Ангеліна вдруге в кар'єрі виграє турнір WTA 125 у Ліможі - вперше їй це вдалося у 2022 році. Найвищу позицію серед українок у рейтингу WTA наразі утримує Еліна Світоліна, яка йде 14-ю.

Раніше стало відомо, що Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська потрапили до переліку претенденток на найкращий удар року у жіночому Турі-2025.

Також дізнайтеся, коли і на якому турнірі Світоліна розпочне сезон-2026.

