ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Калинина сенсационно выбила первую сеяную и сыграет в финале турнира WTA во Франции

Суббота 13 декабря 2025 20:15
UA EN RU
Калинина сенсационно выбила первую сеяную и сыграет в финале турнира WTA во Франции Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в финал хардового турнира WTA 125 во французском Лиможе. В полуфинальном матче она уверенно одолела первую сеяную соревнований Кристину Буксу из Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединка.

Уверенная победа над лидером посева

Полуфинальное противостояние против 54-й ракетки мира завершилось в пользу Калининой в двух сетах. Матч длился 1 час 15 минут и прошел под контролем украинки - 6:4, 6:3.

В стартовой партии Калинина дважды взяла подачу соперницы и при счете 5:4 реализовала сетбол.

Во втором сете украинка еще трижды сделала брейк, значительно прибавив на первой подаче - ее процент достиг 71%. При этом Ангелина обошлась без двойных ошибок.

Первый турнир за полгода и путь в финал

Соревнования в Лиможе стали для Калининой первым стартом за шесть месяцев. На пути к финалу она одержала три победы, в том числе над двумя теннисистками из топ-100 рейтинга WTA.

Ранее украинка обыграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна, британку Сонай Картал и американку Алишу Паркс.

Финал против хозяйки корта

В решающем матче Open BLS de Limoges Калинина встретится с представительницей Франции Эльзой Жакемо, которая занимает 59-е место в мировом рейтинге. Соперницы трижды пересекались ранее, и все очные встречи завершались победами украинки.

Последний финал на уровне тура Калинина играла в мае 2023 года, когда дошла до решающего матча турнира WTA 1000 в Риме, но снялась с поединка против Елены Рыбакиной.

Рейтинг и турнирные перспективы

По подсчетам в режиме реального времени Калинина поднялась почти на 20 позиций в мировом рейтинге - со 155-го на 136-е место. В то же время в официальном обновлении рейтинга WTA по итогам недели украинка сохранила 155-ю строчку.

В случае победы в финале Ангелина во второй раз в карьере выиграет турнир WTA 125 в Лиможе - впервые ей это удалось в 2022 году. Самую высокую позицию среди украинок в рейтинге WTA пока удерживает Элина Свитолина, которая идет 14-й.

Ранее стало известно, что Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская попали в перечень претенденток на лучший удар года в женском Туре-2025.

Также узнайте, когда и на каком турнире Свитолина начнет сезон-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Теннис
Новости
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе