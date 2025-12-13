Калинина сенсационно выбила первую сеяную и сыграет в финале турнира WTA во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в финал хардового турнира WTA 125 во французском Лиможе. В полуфинальном матче она уверенно одолела первую сеяную соревнований Кристину Буксу из Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединка.

Уверенная победа над лидером посева

Полуфинальное противостояние против 54-й ракетки мира завершилось в пользу Калининой в двух сетах. Матч длился 1 час 15 минут и прошел под контролем украинки - 6:4, 6:3.

В стартовой партии Калинина дважды взяла подачу соперницы и при счете 5:4 реализовала сетбол.

Во втором сете украинка еще трижды сделала брейк, значительно прибавив на первой подаче - ее процент достиг 71%. При этом Ангелина обошлась без двойных ошибок.

Первый турнир за полгода и путь в финал

Соревнования в Лиможе стали для Калининой первым стартом за шесть месяцев. На пути к финалу она одержала три победы, в том числе над двумя теннисистками из топ-100 рейтинга WTA.

Ранее украинка обыграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна, британку Сонай Картал и американку Алишу Паркс.

Финал против хозяйки корта

В решающем матче Open BLS de Limoges Калинина встретится с представительницей Франции Эльзой Жакемо, которая занимает 59-е место в мировом рейтинге. Соперницы трижды пересекались ранее, и все очные встречи завершались победами украинки.

Последний финал на уровне тура Калинина играла в мае 2023 года, когда дошла до решающего матча турнира WTA 1000 в Риме, но снялась с поединка против Елены Рыбакиной.

Рейтинг и турнирные перспективы

По подсчетам в режиме реального времени Калинина поднялась почти на 20 позиций в мировом рейтинге - со 155-го на 136-е место. В то же время в официальном обновлении рейтинга WTA по итогам недели украинка сохранила 155-ю строчку.

В случае победы в финале Ангелина во второй раз в карьере выиграет турнир WTA 125 в Лиможе - впервые ей это удалось в 2022 году. Самую высокую позицию среди украинок в рейтинге WTA пока удерживает Элина Свитолина, которая идет 14-й.