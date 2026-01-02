Калініна розпочала сезон-2026 з драматичної поразки у Брісбені
Українська тенісистка Ангеліна Калініна невдало стартувала у новому сезоні. Колишня перша ракетка України завершила виступи на турнірі WTA у Брісбені вже після першого матчу кваліфікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Поразка на старті австралійського сезону
Калініна розпочала 2026 рік з участі у кваліфікації турніру WTA 500 у Брісбені. Її першою суперницею стала представниця Угорщини Анна Бондар, яка на момент матчу посідала 74-те місце у світовому рейтингу та мала четвертий номер посіву у кваліфікації.
До цього тенісистки двічі зустрічалися між собою, і обидва рази перемогу святкувала українка, зокрема у матчі в Аделаїді три роки тому. Однак цього разу продовжити успішну серію не вдалося.
Втрачена перевага і програний тайбрейк
Перший сет розпочався обнадійливо для Калініної - українка повела 4:0, але згодом втратила ініціативу і дозволила суперниці виграти шість геймів поспіль.
У другій партії боротьба була максимально напруженою, Ангеліна відіграла матчбол і перевела гру у тайбрейк, проте вирішальні розіграші залишилися за Бондар.
Поєдинок тривав 1 годину 57 хвилин і завершився у двох сетах. Калініна виконала три подачі навиліт, припустилася лише однієї подвійної помилки та реалізувала шість із десяти брейк-пойнтів.
Водночас угорка була переконливішою на першій подачі, вигравши 69% очок проти 58% у українки.
Українки в основній сітці
Калініна була єдиною представницею України у кваліфікації змагань.
В основному турнірі у Брісбені виступлять Марта Костюк та Даяна Ястремська, які розпочнуть боротьбу безпосередньо з основної сітки. Їхні суперниці визначаться після завершення відбіркових матчів.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року Ангеліна Калініна стала переможницею турніру серії WTA 125 у французькому Ліможі, здобувши титул після тривалої паузи, пов’язаної з травмою.
