Калініна розпочала сезон-2026 з драматичної поразки у Брісбені

П'ятниця 02 січня 2026 09:57
UA EN RU
Калініна розпочала сезон-2026 з драматичної поразки у Брісбені Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Ангеліна Калініна невдало стартувала у новому сезоні. Колишня перша ракетка України завершила виступи на турнірі WTA у Брісбені вже після першого матчу кваліфікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Поразка на старті австралійського сезону

Калініна розпочала 2026 рік з участі у кваліфікації турніру WTA 500 у Брісбені. Її першою суперницею стала представниця Угорщини Анна Бондар, яка на момент матчу посідала 74-те місце у світовому рейтингу та мала четвертий номер посіву у кваліфікації.

До цього тенісистки двічі зустрічалися між собою, і обидва рази перемогу святкувала українка, зокрема у матчі в Аделаїді три роки тому. Однак цього разу продовжити успішну серію не вдалося.

Втрачена перевага і програний тайбрейк

Перший сет розпочався обнадійливо для Калініної - українка повела 4:0, але згодом втратила ініціативу і дозволила суперниці виграти шість геймів поспіль.

У другій партії боротьба була максимально напруженою, Ангеліна відіграла матчбол і перевела гру у тайбрейк, проте вирішальні розіграші залишилися за Бондар.

Поєдинок тривав 1 годину 57 хвилин і завершився у двох сетах. Калініна виконала три подачі навиліт, припустилася лише однієї подвійної помилки та реалізувала шість із десяти брейк-пойнтів.

Водночас угорка була переконливішою на першій подачі, вигравши 69% очок проти 58% у українки.

Українки в основній сітці

Калініна була єдиною представницею України у кваліфікації змагань.

В основному турнірі у Брісбені виступлять Марта Костюк та Даяна Ястремська, які розпочнуть боротьбу безпосередньо з основної сітки. Їхні суперниці визначаться після завершення відбіркових матчів.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Ангеліна Калініна стала переможницею турніру серії WTA 125 у французькому Ліможі, здобувши титул після тривалої паузи, пов’язаної з травмою.

Раніше ми повідомляли, хто з тенісистів заробив найбільше у 2025 році.

Також читайте, жіночі та чоловічі тенісні рейтинги за підсумками сезону-2025.

