ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Калинина начала сезон-2026 с драматического поражения в Брисбене

Пятница 02 января 2026 09:57
UA EN RU
Калинина начала сезон-2026 с драматического поражения в Брисбене Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Ангелина Калинина неудачно стартовала в новом сезоне. Бывшая первая ракетка Украины завершила выступления на турнире WTA в Брисбене уже после первого матча квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Поражение на старте австралийского сезона

Калинина начала 2026 год с участия в квалификации турнира WTA 500 в Брисбене. Ее первой соперницей стала представительница Венгрии Анна Бондарь, которая на момент матча занимала 74-е место в мировом рейтинге и имела четвертый номер посева в квалификации.

До этого теннисистки дважды встречались между собой, и оба раза победу праздновала украинка, в частности в матче в Аделаиде три года назад. Однако на этот раз продолжить успешную серию не удалось.

Упущенное преимущество и проигранный тайбрейк

Первый сет начался обнадеживающе для Калининой - украинка повела 4:0, но впоследствии потеряла инициативу и позволила сопернице выиграть шесть геймов подряд.

Во второй партии борьба была максимально напряженной, Ангелина отыграла матчбол и перевела игру в тайбрейк, однако решающие розыгрыши остались за Бондарь.

Поединок длился 1 час 57 минут и завершился в двух сетах. Калинина выполнила три подачи навылет, допустила лишь одну двойную ошибку и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

В то же время венгерка была убедительнее на первой подаче, выиграв 69% очков против 58% у украинки.

Украинки в основной сетке

Калинина была единственной представительницей Украины в квалификации соревнований.

В основном турнире в Брисбене выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые начнут борьбу непосредственно с основной сетки. Их соперницы определятся после завершения отборочных матчей.

Напомним, в конце 2025 года Ангелина Калинина стала победительницей турнира серии WTA 125 во французском Лиможе, получив титул после длительной паузы, связанной с травмой.

Ранее мы сообщали, кто из теннисистов заработал больше всех в 2025 году.

Также читайте, женские и мужские теннисные рейтинги по итогам сезона-2025.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
Новости
Горел ТЦ, повреждены дома. Запорожье подверглось одной из самых массированных атак дронов
Горел ТЦ, повреждены дома. Запорожье подверглось одной из самых массированных атак дронов
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем