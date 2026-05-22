Калініна розбила угорку в Марокко та втретє в кар'єрі побореться за титул WTA

Українська тенісистка Ангеліна Калініна впевнено пробилася до фіналу ґрунтового турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті. У півфінальному протистоянні наша спортсменка впевнено здолала представницю Угорщини Панну Удварді.

WTA 250. Рабат. Півфінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Панна Удварді (Угорщина) – 6:0, 6:3

Швидка розправа на корті

Калініна (WTA 84) зустрічалася з Удварді (WTA 68) вже вчетверте в кар'єрі та знову не залишила суперниці жодних шансів. Для повної капітуляції угорської тенісистки українці знадобилася рівно 1 година та 1 хвилина.

Матч розвивався за абсолютного домінування Ангеліни. В першому сеті вона влаштувала суперниці справжній бліцкриг, забравши партію під нуль всього за 21 хвилину.

У другому сеті угорка спробувала нав'язати бодай якийсь спротив, але Калініна спокійно довела справу до логічного кінця – 6:3.

За весь поєдинок Ангеліна не дозволила опонентці заробити бодай один брейк-пойнт, тоді як сама взяла п'ять залікових балів на подачах суперниці.

Битва за дебютний титул

Для Калініної це буде вже третій фінал на рівні WTA-туру в кар'єрі та перший за останні три роки. Попередні два вирішальних матчі завершувалися для українки невдачами. У 2023-му вона грала у фіналі "тисячника" в Римі, де знялася через травму, а у 2021-му поступилася на WTA 250 у Будапешті.

У фінальному матчі, який заплановано на суботу, 23 травня, Калініна зустрінеться з переможницею протистояння Жиль Тайхманн (Швейцарія, WTA 207) – Петра Марчинко (Хорватія, WTA 76).