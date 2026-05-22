Калинина разбила венгерку в Марокко и в третий раз в карьере поборется за титул WTA

16:50 22.05.2026 Пт
2 мин
У шестой ракетки Украины появился шанс на первый личный триумф
Андрей Костенко
Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно пробилась в финал грунтового турнира серии WTA 250 в марокканском Рабате. В полуфинальном противостоянии наша спортсменка уверенно одолела представительницу Венгрии Панну Удварди.

WTA 250. Рабат. Полуфинал

Ангелина Калинина (Украина) - Панна Удварди (Венгрия) - 6:0, 6:3

Быстрая расправа на корте

Калинина (WTA 84) встречалась с Удварди (WTA 68) уже в четвертый раз в карьере и снова не оставила сопернице никаких шансов. Для полной капитуляции венгерской теннисистки украинке понадобился ровно 1 час и 1 минута.

Матч развивался при абсолютном доминировании Ангелины. В первом сете она устроила сопернице настоящий блицкриг, забрав партию под ноль всего за 21 минуту.

Во втором сете венгерка попыталась навязать хоть какое-то сопротивление, но Калинина спокойно довела дело до логического конца - 6:3.

За весь поединок Ангелина не позволила оппонентке заработать хотя бы один брейк-пойнт, тогда как сама взяла пять зачетных баллов на подачах соперницы.

Битва за дебютный титул

Для Калининой это будет уже третий финал на уровне WTA-тура в карьере и первый за последние три года. Предыдущие два решающих матча завершались для украинки неудачами. В 2023-м она играла в финале "тысячника" в Риме, где снялась из-за травмы, а в 2021-м уступила на WTA 250 в Будапеште.

В финальном матче, который запланирован на субботу, 23 мая, Калинина встретится с победительницей противостояния Жиль Тайхманн (Швейцария, WTA 207) - Петра Марчинко (Хорватия, WTA 76).

Ранее мы сообщили, с кем украинские теннисистки встретятся в первом круге "Ролан Гаррос"-2026.

