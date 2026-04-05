Як зараз живе Лері Вінн - зірка 90-х, з якого "злизали" образ Олега Винника

12:19 05.04.2026 Нд
Артист нині рідко з’являється в публічному просторі, але час від часу все ж нагадує про себе
aimg Іванна Пашкевич
У 90-х Лері Вінн був однією з помітних постатей української естради: записував хіти, вів музичні програми й активно гастролював. Згодом він майже зник із публічного простору, зайнявся бізнесом, а тепер знову нагадав про себе новим інтерв’ю та появою в кіно.

Детальніше про те, як зараз живе виконавець, пише РБК-Україна.

Більше цікавого: Що стало з акторами "Маски-шоу"

Біографія Лері Вінна

Лері Вінн, справжнє ім’я якого Валерій Дятлов, народився у Дніпрі, але виріс у Вінниці.

До популярності він співав у ресторанах, а в непрості 90-ті намагався заробляти не лише музикою.

Після невдалої спроби зайнятися торгівлею за кордоном він повернувся до сцени, записав альбом "Ветер с острова дождей" і згодом став відомим в Україні.

Пізніше артист перебрався до Києва, де продовжив музичну кар’єру, працював ведучим програми "Шлягер бо Шлягер" і випускав нові пісні.

Наприкінці 90-х він також долучився до передвиборчої кампанії Леоніда Кучми, а після цього отримав звання заслуженого артиста України.

На початку 2000-х Лері Вінн випустив ще кілька альбомів, але згодом практично відійшов від великої сцени та переключився на іншу сферу.

Він почав займатися організацією заходів і не приховував, що на той момент не бачив себе в активному музичному поверненні.

"Я надихався повітрям шоу-бізнесу, відійшов і присів на лавочку. Я в івенти занурився з головою. Не впевнений, що готовий до камбеку", - говорив співак.

Окремий резонанс свого часу викликала його заява про Олега Винника. Лері Вінн стверджував, що сценічний образ артиста був фактично "злизаний" з нього.

"Винника злизали повністю з мене, не приховуючи цього. Я спілкувався з людьми, які це робили, а вони сказали: "На що тобі скаржитися? Ти ж все одно нічого не робиш". А нічого страшного, що і костюм, і манера - це я, тільки зразка 1998 року?" - казав Лері Вінн.

Чим зараз займається Лері Вінн

Останнім часом артист знову з’явився в інформаційному полі. Зокрема, він знявся у сімейному фільмі "Ну, мам", де зіграв самого себе.

У новому інтерв’ю OBOZ.ua співак іронічно відреагував на запитання про своє сьогоднішнє життя.

"Та хто його знає… Живу. Ти сама можеш відповісти на таке запитання? От "чим ти зараз займаєшся" - і що сказати? Бо інколи на це просто немає однозначної відповіді. В теперішніх реаліях ти не знаєш, що буде навіть за годину, не те що завтра. Тому мене, якщо чесно, трохи дратують ці журналістські заголовки на кшталт: "Як сьогодні живе Лері Вінн". Та йдіть у дупу з таким! (сміється)", - сказав співак.

Також він спростував чутки про те, що живе у Вінниці. За словами артиста, його дім уже давно в Києві, а до Вінниці він їздить лише до рідних.

"З якого переляку мені жити у Вінниці? Такі плітки в медіа? Ні, я живу в Києві, я у Вінниці буваю, тому що в мене там мама і сестра", - виконавець.

Окрім цього, співак трохи розповів і про дітей. За його словами, донька Поліна вже доросла, а син Артем давно будує життя за кордоном і встиг попрацювати в Японії, Німеччині та США.

"Донька Поліна вже доросла - їй 27 років. Син Артем - ще доросліший. Він яскравий, талановитий. Вже давно не в Україні. Мав контракти в Японії - працював там сім років і навіть був зіркою японського шоу-бізнесу. Але то окрема історія. А потім сказав: "Тату, якщо у цьому світі є країна, в якій не хочу жити, то це Японія". Після того була Німеччина, а зараз - у США", - поділився артист.

Ще більше цікавого:

Як змінилися головні зірки "Київ вдень та вночі"

Як зараз живе переможець першого сезону "Голосу країни" Іван Ганзера

Більше по темі:
Олег Винник Зірки шоу-бізнесу
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої