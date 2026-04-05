Как сейчас живет Лери Винн - звезда 90-х, с которого "слизали" образ Олега Винника

В 90-х Лери Винн был одной из заметных фигур украинской эстрады: записывал хиты, вел музыкальные программы и активно гастролировал. Впоследствии он почти исчез из публичного пространства, занялся бизнесом, а теперь снова напомнил о себе новым интервью и появлением в кино.

Биография Лери Винна

Лери Винн, настоящее имя которого Валерий Дятлов, родился в Днепре, но вырос в Виннице.

До популярности он пел в ресторанах, а в непростые 90-е пытался зарабатывать не только музыкой.

После неудачной попытки заняться торговлей за рубежом он вернулся к сцене, записал альбом "Ветер с острова дождей" и впоследствии стал известным в Украине.

Позже артист перебрался в Киев, где продолжил музыкальную карьеру, работал ведущим программы "Шлягер бо Шлягер" и выпускал новые песни.

В конце 90-х он также присоединился к предвыборной кампании Леонида Кучмы, а после этого получил звание заслуженного артиста Украины.

В начале 2000-х Ларри Винн выпустил еще несколько альбомов, но впоследствии практически отошел от большой сцены и переключился на другую сферу.

Он начал заниматься организацией мероприятий и не скрывал, что на тот момент не видел себя в активном музыкальном возвращении.

"Я надышался воздухом шоу-бизнеса, отошел и присел на лавочку. Я в ивенты погрузился с головой. Не уверен, что готов к камбэку", - говорил певец.

Отдельный резонанс в свое время вызвало его заявление об Олеге Виннике. Лери Винн утверждал, что сценический образ артиста был фактически "слизан" с него.

"Винника слизали полностью с меня, не скрывая этого. Я общался с людьми, которые это делали, а они сказали: "На что тебе жаловаться? Ты же все равно ничего не делаешь". А ничего страшного, что и костюм, и манера - это я, только образца 1998 года?" - говорил Ларри Винн.

Ларри Винн (фото: facebook.com/leriwinn)

Чем сейчас занимается Ларри Винн

В последнее время артист снова появился в информационном поле. В частности, он снялся в семейном фильме "Ну, мам", где сыграл самого себя.

В новом интервью OBOZ.ua певец иронично отреагировал на вопрос о своей сегодняшней жизни.

"Да кто его знает... Живу. Ты сама можешь ответить на такой вопрос? Вот "чем ты сейчас занимаешься" - и что сказать? Потому что иногда на это просто нет однозначного ответа. В нынешних реалиях ты не знаешь, что будет даже через час, не то что завтра. Поэтому меня, если честно, немного раздражают эти журналистские заголовки вроде: "Как сегодня живет Ларри Винн". Да идите в жопу с таким! (смеется)", - сказал певец.

Также он опроверг слухи о том, что живет в Виннице. По словам артиста, его дом уже давно в Киеве, а в Винницу он ездит только к родным.

Лери Винн (фото: facebook.com/leriwinn)

"С какого перепугу мне жить в Виннице? Такие сплетни в медиа? Нет, я живу в Киеве, я в Виннице бываю, потому что у меня там мама и сестра", - исполнитель.

Кроме этого, певец немного рассказал и о детях. По его словам, дочь Полина уже взрослая, а сын Артем давно строит жизнь за рубежом и успел поработать в Японии, Германии и США.

"Дочь Полина уже взрослая - ей 27 лет. Сын Артем - еще более взрослый. Он яркий, талантливый, талантливый. Уже давно не в Украине. Имел контракты в Японии - работал там семь лет и даже был звездой японского шоу-бизнеса. Но это отдельная история. А потом сказал: "Папа, если в этом мире есть страна, в которой не хочу жить, то это Япония". После того была Германия, а сейчас - в США", - поделился артист.