ua en ru
Пт, 20 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Как сейчас выглядит Брюс Уиллис: Деми Мур растрогала новыми фото в день 71-летия актера

12:16 20.03.2026 Пт
2 мин
В честь дня рождения звезды в сети появились теплые слова от самых близких женщин в его жизни
aimg Иванна Пашкевич
Деми Мур и Брюс Уиллис (фото: instagram.com/demimoore)

Голливудская актриса Деми Мур публично поздравила своего бывшего мужа Брюса Уиллиса с 71-м днем рождения. В честь праздника она обнародовала в соцсетях новые фотографии актера, на которых он проводит время с семьей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Больше интересного: Жену Брюса Уиллиса захейтили из-за решения переселить его от семьи

Как сейчас выглядит Брюс Уиллис

На опубликованных фотографиях Брюс позирует вместе с внучкой Луэттой, которая сидит у него на коленях и нежно целует дедушку.

"Все, что тебе нужно, это ЛЮБОВЬ. С днем рождения, BW!" - подписала снимок бывшая жена актера Деми Мур.

Несмотря на развод, экс-супруги сохранили теплые отношения.

Брюс Уиллис с внучкой (фото: instagram.com/demimoore)

Пара была в браке с 1987 по 2000 год. У них есть трое общих дочерей - Румер, Скаут и Таллулу.

Семья также поддерживает близкую связь с внучкой Луэттой, дочерью Румер Уиллис.

К поздравлениям также присоединилась жена актера Эмма Хэминг Уиллис, с которой он состоит в браке с 2009 года.

В своем обращении она призвала почтить Брюса не только словами, но и поддержкой людей, которые ухаживают за тяжелобольными.

"Если вы хотите почтить Брюса сегодня, пожалуйста, подумайте о поддержке фонда или другой организации, которая работает в этой сфере, или просто наведайтесь к опекуну - это маленький акт доброты, который может так много значить", - написала она.

Брюс Уиллис (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг воспитывают двух дочерей - Мейбл и Эвелин. В 2022 году семья сообщила, что у актера диагностировали афазию.

Впоследствии стало известно о лобно-височной деменции, после чего он завершил актерскую карьеру.

Ранее дочь актера Румер Уиллис также выражала благодарность родителям за то, что после развода они смогли сохранить уважение и поддержку друг к другу.

"Я думаю, что одной из самых прекрасных вещей, которые я могу наблюдать в отношениях моих родителей, до сих пор является их любовь и поддержка друг друга", - делилась Румер.

Как сейчас выглядит Брюс Уиллис: Деми Мур растрогала новыми фото в день 71-летия актераРумер Уиллис с отцом (фото: instagram.com/rumerwillis)

Еще больше интересного:

Как Брюс Уиллис проводит время со взрослыми дочерьми

принимают ванну вместе.Почему дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Деми Мур Брюс Уиллис Актеры
Новости
Цены на АЗС взлетели: бензин уже под 85 грн, сколько стоит заправить автомобиль
Цены на АЗС взлетели: бензин уже под 85 грн, сколько стоит заправить автомобиль
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО