Как сейчас выглядит Брюс Уиллис: Деми Мур растрогала новыми фото в день 71-летия актера

Голливудская актриса Деми Мур публично поздравила своего бывшего мужа Брюса Уиллиса с 71-м днем рождения. В честь праздника она обнародовала в соцсетях новые фотографии актера, на которых он проводит время с семьей.

Как сейчас выглядит Брюс Уиллис

На опубликованных фотографиях Брюс позирует вместе с внучкой Луэттой, которая сидит у него на коленях и нежно целует дедушку.

"Все, что тебе нужно, это ЛЮБОВЬ. С днем рождения, BW!" - подписала снимок бывшая жена актера Деми Мур.

Несмотря на развод, экс-супруги сохранили теплые отношения.

Брюс Уиллис с внучкой (фото: instagram.com/demimoore)

Пара была в браке с 1987 по 2000 год. У них есть трое общих дочерей - Румер, Скаут и Таллулу.

Семья также поддерживает близкую связь с внучкой Луэттой, дочерью Румер Уиллис.

К поздравлениям также присоединилась жена актера Эмма Хэминг Уиллис, с которой он состоит в браке с 2009 года.

В своем обращении она призвала почтить Брюса не только словами, но и поддержкой людей, которые ухаживают за тяжелобольными.

"Если вы хотите почтить Брюса сегодня, пожалуйста, подумайте о поддержке фонда или другой организации, которая работает в этой сфере, или просто наведайтесь к опекуну - это маленький акт доброты, который может так много значить", - написала она.

Брюс Уиллис (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг воспитывают двух дочерей - Мейбл и Эвелин. В 2022 году семья сообщила, что у актера диагностировали афазию.

Впоследствии стало известно о лобно-височной деменции, после чего он завершил актерскую карьеру.

Ранее дочь актера Румер Уиллис также выражала благодарность родителям за то, что после развода они смогли сохранить уважение и поддержку друг к другу.

"Я думаю, что одной из самых прекрасных вещей, которые я могу наблюдать в отношениях моих родителей, до сих пор является их любовь и поддержка друг друга", - делилась Румер.

Румер Уиллис с отцом (фото: instagram.com/rumerwillis)