Плотницький - MVP! Як українець із "Перуджі" став героєм старту сезону в Італії

"Перуджа" успішно стартувала в сезоні

Чинний бронзовий призер Суперліги Італії "Перуджа" розпочала новий чемпіонат із перемоги над "Монцою" з рахунком 3:1 за сетами (25:22, 16:25, 23:25, 19:25). Це був перший офіційний матч команди у сезоні 2024/25.

У минулому сезоні клуб із Перуджі посів третє місце в національній першості та вперше в історії виграв Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі польський "Завєрце" на тайбрейку.

Плотницький серед лідерів команди

Український догравальник набрав 14 очок, з яких 11 приніс завдяки атакам. Також на його рахунку два ейси, один блок і 44% ефективності в нападі.

За результативністю Плотницький поступився лише двом одноклубникам - Вассіму Бен Тара (19 очок) та Юкі Ісікаві (18).

Завдяки впевненій грі українець отримав звання найціннішого гравця (MVP) зустрічі.

Наступний матч

У другому турі Суперліги Італії "Перуджа" зіграє проти "Лубе Чівітанови". Матч заплановано на суботу, 26 жовтня.