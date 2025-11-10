Як святкували 70-річчя Кріс Дженнер: вечірка в маєтку Безоса з Адель і принцом Гаррі

Зіркові гості вечора

Розкішне свято відбулося 8 листопада в маєтку Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Беверлі-Гіллз.

Організатором вечора виступила відома івент-менеджерка Мінді Вайс, яка вже багато років створює святкові події для родини Кардаш’ян.

На свято завітали десятки знаменитостей - серед них Опра Вінфрі, Мерайя Кері, Тайлер Перрі, Він Дізель і Марк Цукерберг.

На вечірку також прийшли принц Гаррі та Меган Маркл, а також Адель зі своїм коханим Річем Полом.

Серед членів родини були присутні всі доньки іменинниці - Кім, Кортні, Кендалл і Кайлі, а також їхні партнери - Тревіс Баркер, Скотт Дісік і Трістан Томпсон.

Не залишився осторонь і бойфренд Кріс - Корі Гембл.

Гламур, музика і Бруно Марс

За даними TMZ, під час вечірки виступив Бруно Марс, подарувавши гостям справжнє шоу.

Для святкового вечора Кріс обрала малинову сукню без бретелей зі шлейфом і рюшами, яку доповнила чорними прозорими рукавичками та сережками з діамантами.

"Кріс виглядала приголомшливо. Це був справжній гламур Старого Голлівуду", - розповіло джерело виданню PEOPLE.

За словами очевидців, усі захоплювалися її виглядом і енергією.

"Все було зроблено для того, щоб відсвяткувати Кріс. І це було все, чого можна очікувати від неї: яскраво, гламурно та сповнено любові від родини", - поділився інсайдер.

Цього разу святкування не знімали для реаліті-шоу "Сімейство Кардаш’ян" на Hulu - вечір був лише для близьких.