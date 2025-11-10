Как праздновали 70-летие Крис Дженнер: вечеринка в поместье Безоса с Адель и принцем Гарри

Звездные гости вечера

Роскошный праздник состоялся 8 ноября в поместье Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Беверли-Хиллз.

Организатором вечера выступила известный ивент-менеджер Минди Вайс, которая уже много лет создает праздничные события для семьи Кардашьян.

Праздник посетили десятки знаменитостей - среди них Опра Уинфри, Мэрайя Кэри, Тайлер Перри, Вин Дизель и Марк Цукерберг.

На вечеринку также пришли принц Гарри и Меган Маркл, а также Адель со своим возлюбленным Ричем Полом.

Подождите, я думала, что Гарри разводится из-за того, что они ненадолго стояли порознь на каком-то фото на ферме, собирающей тыквы? Я так ооооочень запуталась. В любом случае, они посетили 70-летие Криса Дженнера, выглядящего как обычно красавцем. pic.twitter.com/B2e8xciLbS - justthefacts (@royalliedetectr) 9 ноября 2025 года

Среди членов семьи присутствовали все дочери именинницы - Ким, Кортни, Кендалл и Кайли, а также их партнеры - Трэвис Баркер, Скотт Дисик и Тристан Томпсон.

Не остался в стороне и бойфренд Крис - Кори Хэмбл.

Гламур, музыка и Бруно Марс

По данным TMZ, во время вечеринки выступил Бруно Марс, подарив гостям настоящее шоу.

Для праздничного вечера Крис выбрала малиновое платье без бретелек со шлейфом и рюшами, которое дополнила черными прозрачными перчатками и серьгами с бриллиантами.

"Крис выглядела потрясающе. Это был настоящий гламур Старого Голливуда", - рассказал источник изданию PEOPLE.

По словам очевидцев, все восхищались ее видом и энергией.

"Все было сделано для того, чтобы отпраздновать Крис. И это было все, чего можно ожидать от нее: ярко, гламурно и полно любви от семьи", - поделился инсайдер.

На этот раз празднование не снимали для реалити-шоу "Семейство Кардашьян" на Hulu - вечер был только для близких.