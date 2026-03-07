ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Как Ястремская упустила супершанс: видео драматической развязки триллера в Индиан-Уэллсе

11:52 07.03.2026 Сб
2 мин
Украинка провела самый изнурительный матч в сезоне
aimg Андрей Костенко
Как Ястремская упустила супершанс: видео драматической развязки триллера в Индиан-Уэллсе Даяна Ястремская (фото: Getty Images)

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская завершила выступления на супертурнире серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, уступив во втором круге представительнице Филиппин Александре Эале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Калинина возвращает утраченное, а 19-летняя украинка взлетает на 35 позиций: что произошло в рейтинге WTA

WTA 1000. Индиан-Уэллс. 2-й круг (1/32 финала)

Даяна Ястремская (Украина) - Александра Эала (Филиппины) - 5:7, 6:4, 5:7

Испытание на выносливость

Матч против 32-й в мировом рейтинге Эалы стал для Ястремской (WTA 52) настоящим испытанием на выносливость. Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут - это самый длительный поединок для украинки с начала 2026 года.

Первая партия превратилась в ожесточенную борьбу, где соперницы поочередно обменивались брейками. В решающий момент при счете 5:5 филиппинка оказалась точнее на подаче украинки и закрыла сет в свою пользу.

Во втором сете Даяна продемонстрировала характер: она уверенно повела 4:1, и хотя Эала почти нивелировала разрыв, Ястремская удержала преимущество - 6:4. Судьба путевки в следующий раунд решалась в третьей партии, где украинка была в шаге от триумфа, ведя 5:4 и имея подачу на матч, но реализовать преимущество не смогла.

В 12-м гейме украинка отыграла три матч-бола соперницы, однако перевести игру на тай-брейк не удалось. Эала реализовала четвертый шанс и закрыла сет 7:5.

Что означает это поражение

Поражение не позволило Ястремской взять реванш у Эалы за прошлогодний матч на турнире WTA 250 в Истборне. Также украинка остановилась в шаге от повторения своего лучшего результата на кортах Индиан-Уэллса - выхода в третий круг.

За выступление на турнире Ястремская заработала 35 рейтинговых очков и 36 110 долларов призовых.

В то же время в 1/32 финала соревнований продолжат выступления еще две украинки - Элина Свитолина и Марта Костюк. Лидеры отечественного тенниса в ночь на 8 марта по киевскому времени сыграют против немки Лауры Зигемунд и американки Тейлор Таунсенд соответственно.

Ранее мы рассказали, как Дарья Снигур добыла первый титул WTA в карьере.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Даяна Ястремская
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС