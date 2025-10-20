ua en ru
Як потрапити на "Холостяк" та що для цього потрібно: "Міс Україна Всесвіт" розкрила правду

Понеділок 20 жовтня 2025 14:50
Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
Автор: Поліна Іваненко

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях, яка брала участь у 10-му сезоні "Холостяка", зізналася, що допомогло їй потрапити на шоу. Модель одразу знала, що її візьмуть на реаліті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Анна розповіла в інтерв’ю на подкаст-шоу "AI Battle".

Неплях розповіла, як потрапити на "Холостяк"

"Я коли йшла на "Холостяк", я точно знала, що пройду. І в принципі в мене більшість кастингів так. Я знаю, яка я особистість, які у мене особливості. І я показую їх", - зізналася Анна.

За словами моделі, майбутнім учасницям важливо розуміти, чим вони можуть зацікавити глядача. Сама вона вже знає, які теми можуть стати тригерними, та цим користується. Також важливо:

  • бути особистостями
  • не бути шаблонними
  • мати і розуміти свої тригери
  • говорити щиро
  • просто вірити в себе і бути собою.

"Ще дуже важливо - змінити важливість цієї події у вашому житті. Ну, пройдете ви кастинг, клас, якась нова сторінка в вашому житті. Якщо не пройдете кастинг, то нічого поганого не трапилося", - розповіла Неплях.

"І модельна кар'єра цьому дуже яскраво вчить, що якщо ти десь не проходиш, це не з тобою щось не так, а це просто сьогодні потрібен зовсім інший типаж на цю роль. Тому ти сьогодні не з нами. От і все... Знизити важливість цієї події, кайфонути. І тоді якраз, коли ти з легкістю йдеш, то далі тебе і хочуть бачити", - додала вона.

А ще Анна наголосила на важливості анкети. Коли дівчата пишуть про себе, вони мають привернути увагу та "зачепити".

"Ми ж там шукаємо певні персонажі і певні історії. Є яскраві люди, але вони не знають, як заповнити анкету. А це - перше вікно, через яке кастинг-команда вирішує, чи побачить тебе глядач", - пояснила вона.

