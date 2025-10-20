ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Как попасть на "Холостяк" и что для этого нужно: "Мисс Украина Вселенная" раскрыла правду

Понедельник 20 октября 2025 14:50
UA EN RU
Как попасть на "Холостяк" и что для этого нужно: "Мисс Украина Вселенная" раскрыла правду Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
Автор: Полина Иваненко

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях, которая участвовала в 10-м сезоне "Холостяка", призналась, что помогло ей попасть на шоу. Модель сразу знала, что ее возьмут на реалити.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Анна рассказала в интервью на подкаст-шоу "AI Battle".

Неплях рассказала, как попасть на "Холостяк"

"Я когда шла на "Холостяк", я точно знала, что пройду. И в принципе у меня большинство кастингов так. Я знаю, какая я личность, какие у меня особенности. И я показываю их", - призналась Анна.

По словам модели, будущим участницам важно понимать, чем они могут заинтересовать зрителя. Сама она уже знает, какие темы могут стать триггерными, и этим пользуется. Также важно:

  • быть личностями
  • не быть шаблонными
  • иметь и понимать свои триггеры
  • говорить искренне
  • просто верить в себя и быть собой.

"Еще очень важно - изменить важность этого события в вашей жизни. Ну, пройдете вы кастинг, класс, какая-то новая страница в вашей жизни. Если не пройдете кастинг, то ничего плохого не случилось", - рассказала Неплях.

"И модельная карьера этому очень ярко учит, что если ты где-то не проходишь, это не с тобой что-то не так, а это просто сегодня нужен совсем другой типаж на эту роль. Поэтому ты сегодня не с нами. Вот и все... Снизить важность этого события, кайфонуть. И тогда как раз, когда ты с легкостью идешь, то дальше тебя и хотят видеть", - добавила она.

А еще Анна отметила важность анкеты. Когда девушки пишут о себе, они должны привлечь внимание и "зацепить".

"Мы же там ищем определенные персонажи и определенные истории. Есть яркие люди, но они не знают, как заполнить анкету. А это - первое окно, через которое кастинг-команда решает, увидит ли тебя зритель", - пояснила она.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Анна Неплях Звезды шоу-бизнеса
Новости
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов