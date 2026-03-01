Як Магучіх здолала Левченко та Геращенко: відео розв'язки зіркового протистояння на ЧУ

Боротьба та драма у секторі

Вперше за останні п'ять років Ярослава Магучіх вийшла на сектор внутрішньої першості в приміщенні. Конкуренцію їй склали найтитулованіші стрибунки країни – Юлія Левченко та Ірина Геращенко, яка нещодавно повернулася до великого спорту після декретної відпустки.

Боротьба розпочалася на висоті 1.90 м, яку фаворитки взяли без особливих зусиль. Проте свято спорту затьмарив інцидент із Катериною Табашник: під час штурму планки на позначці 1.90 м досвідчена харків’янка отримала важку травму ноги. Змагання призупинили на 15 хвилин, а спортсменку винесли з манежу на ношах. У підсумку вона посіла 4-те місце (1.87 м).

Зіркова розв'язка

Основна дуель розгорнулася на висоті 1.96 м. Левченко підкорила її з третьої спроби, повторивши свій найкращий результат сезону, тоді як Магучіх взяла планку з другого стрибка.

Ірина Геращенко завершила виступи на позначці 1.93 м, завоювавши бронзову нагороду.

На висоті 1.98 м інтрига досягла піку. Левченко двічі схибила і перенесла останню спробу на 2.00 м, сподіваючись на диво, але планка не встояла. Магучіх також спробувала підкорити "гросмейстерські" 2 метри вже у статусі чемпіонки, проте цього вечора висота їй не піддалася.

Підсумковий п'єдестал ЧУ-2026: