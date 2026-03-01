RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Как Магучих одолела Левченко и Геращенко: видео развязки звездного противостояния на ЧУ

Ярослава Магучих (фото: ФЛАУ)
Автор: Андрей Костенко

В столичном легкоатлетическом манеже прошел чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении. Кульминацией соревнований стал сектор для прыжков в высоту, где олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих подтвердила статус лучшей в драматической борьбе.

Борьба и драма в секторе

Впервые за последние пять лет Ярослава Магучих вышла на сектор внутреннего первенства в помещении. Конкуренцию ей составили самые титулованные прыгуньи страны - Юлия Левченко и Ирина Геращенко, которая недавно вернулась в большой спорт после декретного отпуска.

Борьба началась на высоте 1.90 м, которую фаворитки взяли без особых усилий. Однако праздник спорта омрачил инцидент с Екатериной Табашник: во время штурма планки на отметке 1.90 м опытная харьковчанка получила тяжелую травму ноги. Соревнования приостановили на 15 минут, а спортсменку вынесли из манежа на носилках. В итоге она заняла 4-е место (1.87 м).

Звездная развязка

Основная дуэль развернулась на высоте 1.96 м. Левченко покорила ее с третьей попытки, повторив свой лучший результат сезона, тогда как Магучих взяла планку со второго прыжка.

Ирина Геращенко завершила выступления на отметке 1.93 м, завоевав бронзовую награду.

На высоте 1.98 м интрига достигла пика. Левченко дважды ошиблась и перенесла последнюю попытку на 2.00 м, надеясь на чудо, но планка не устояла. Магучих также попыталась покорить "гроссмейстерские" 2 метра уже в статусе чемпионки, однако в этот вечер высота ей не поддалась.

Итоговый пьедестал ЧУ-2026:

  1. Ярослава Магучих - 1.96 м (меньшее количество попыток)
  2. Юлия Левченко - 1.96 м
  3. Ирина Геращенко - 1.93 м

 

Ранее мы рассказали, как Магучих победила Левченко в украинской дуэли на Мировом туре.

