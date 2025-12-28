Денисенко вразила всіх на "Танцях з зірками": несподіваний образ і сюрприз від коханого (відео)

Яким був виступ Наталки Денисенко та Антона Нестерка

Партнери зуміли підкорити паркет емоційною та динамічною самбою. На початку номера акторка з'явилася в наряді прибиральниці - у робочому халаті, зі шваброю в руках та на підборах. Та вже за мить її сколихнули почуття до вродливого молодика, і образ змінився.

Так, Денисенко в ритмі танцю скинула халат і постала перед глядачами у білосніжній сукні, після чого разом із партнером продемонструвала запальний і складний танець, який на проєкті вважають "проклятим".

До речі, Антон не просто танцівник. Він є частиною підрозділу "Група Баракуда".

Самба від Денисенко та Нестерка (скриншоти)

Сюрприз від Савранського

Після завершення номера на паркет вийшов Юрій Савранський. Він привітав акторку з виступом, вручивши їй квіти та публічно назвавши своєю коханою.

"Наталочка - це моя кохана", - заявив він.

Савранський підтримав Денисенко на "Танцях з зірками" (скриншот)

Як судді оцінили виступ

Катерина Кухар висловила підтримку парі. Вона вказала на деякі помилки, але зазначила, що акторці вдався танець. Ба більше, згадала про її хейтерів.

"Скажу наперекір вашим хейтерам в Threads: самба не була фатальною і не стала вбивцею", - сказала балерина.

Які бали отримали Наталка та Антон (скриншот)

Дмитро Дікусар теж залишився задоволений виступом. За його словами, самбу без техніки виконати неможливо. Він похвалив Антона і зазначив, що це була гарна робота.

Зрештою від суддів учасники отримали 39 балів. Найменшу оцінку дав Дікусар, а решта оцінили на 10 балів.

Дивіться повний виступ Денисенко та Нестерка у відео.