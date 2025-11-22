ua en ru
Италия снова в финале Кубка Дэвиса: сборная повторила триумф, который не удавался уже 24 года

Суббота 22 ноября 2025 10:57
Италия снова в финале Кубка Дэвиса: сборная повторила триумф, который не удавался уже 24 года Янник Синнер (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Италии оформила третий подряд выход в финал Кубка Дэвиса, одолев команду Бельгии в двух одиночных поединках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Италия повторила достижение 24-летней давности

На финальном этапе Кубка Дэвиса в Болонье действующие чемпионы стартовали с четвертьфинала, несмотря на отсутствие своего лидера Янника Синнера, который пропускает конец сезона для восстановления перед Australian Open. Это не помешало команде вновь продемонстрировать глубину состава.

В четвертьфинале итальянцы без потерь прошли Австрию. Флавио Коболли одолел Филипа Мисолича, а Маттео Берреттини уверенно обыграл Юрия Родионова, обеспечив досрочный выход в полуфинал.

Полуфинальная дуэль: Берреттини задал тон, Коболли поставил точку

В матче с Бельгией первым на корт вышел Марко Берреттини. Он уверенно разобрался с Рафаэлем Коллиньоном - 6:3, 6:4 - полностью контролируя ход игры в обоих сетах.

Главная драма развернулась во втором поединке. Коболли встретился с Зизу Бергсом, и после стартового сета, который итальянец выиграл 6:3, матч превратился в настоящий марафон.

Бельгиец отыгрался на тайбрейке второй партии, а решающий сет длился полтора часа и завершился чрезвычайно напряженным тайбрейком.

В третьей партии теннисисты сыграли 32 результативных розыгрыша, а Коболли выдержал семь матчболов соперника и лишь с пятой попытки закрыл встречу - 6:3, 6:7(5), 7:6(15). Такой тайбрейк стал одним из самых длинных в истории турнира.

Реакция команды: эмоции, которые сложно сдержать

После победы Коболли не скрывал эмоций.

"Я играл за свой народ, за команду, за семью. Это день, который я не забуду. Выйти в финал - осуществление мечты", - отметил он в комментарии BBC Sport.

Капитан сборной Филиппо Воландри назвал матч одним из самых впечатляющих за свой пятилетний срок на посту.

"Это был поединок сердца. 95% эмоций и лишь 5% тактики. Коболли сделал невозможное. Мы празднуем сегодня, но впереди еще финал", - отметил капитан.

Кто станет соперником в финале

Италия вышла в финал Кубка Дэвиса в третий раз подряд и повторила показатель Австралии, которая в последний раз делала это в 2001 году. Соперник итальянцев определится во встрече Германии и Испании, которая состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени.

