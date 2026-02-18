UA

Італія офіційно виступила проти повернення прапору РФ на Паралімпіаду-2026

Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Італія висловила категоричну незгоду з поверненням росіян та білорусів під відповідними прапорами на Паралімпіаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з із посиланням на заяву, яку зробили міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні та міністр спорту та молоді Італії Андреа Абоді.

Читайте також: Україна ввела санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту РФ: деталі

Зазначається, що італійський уряд категорично не згодний із рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити спортсменів з РФ та Білорусі на на Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані Кортіна під національними прапорами та з виконанням гімнів.

"Уряд Італії, разом з 33 іншими країнами та Європейською комісією, повторює свою незгоду з рішенням про повне відновлення діяльності Паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, прийнятим Генеральною Асамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету 27 вересня", - сказано у повідомленні.

Міністри також заявили, що Італія підтверджує повну солідарність та підтримку України. Італія також закликає комітет переглянути своє рішення.

"Тривале порушення Росією перемир'я та олімпійських і паралімпійських ідеалів, що підтримується Білоруссю, несумісне з участю її спортсменів в Іграх, окрім як нейтральних індивідуальних спортсменів", - зазначили Таяні та Абоді.

Нагадаємо, раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) офіційно надав право десятьом спортсменам із Росії та Білорусії брати участь у зимовій Паралімпіаді-2026. При цьому вперше з 2014 року російські параатлети виступлять під прапором своєї держави.

Після цього президент України Володимир Зеленський назвав рішення дозволити російським і білоруським спортсменам знову виступати на Паралімпіаді під національними прапорами брудним і неповажним.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаІталія