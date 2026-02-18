Італія офіційно виступила проти повернення прапору РФ на Паралімпіаду-2026

Зазначається, що італійський уряд категорично не згодний із рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити спортсменів з РФ та Білорусі на на Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані Кортіна під національними прапорами та з виконанням гімнів.

"Уряд Італії, разом з 33 іншими країнами та Європейською комісією, повторює свою незгоду з рішенням про повне відновлення діяльності Паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, прийнятим Генеральною Асамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету 27 вересня", - сказано у повідомленні.

Міністри також заявили, що Італія підтверджує повну солідарність та підтримку України. Італія також закликає комітет переглянути своє рішення.

"Тривале порушення Росією перемир'я та олімпійських і паралімпійських ідеалів, що підтримується Білоруссю, несумісне з участю її спортсменів в Іграх, окрім як нейтральних індивідуальних спортсменів", - зазначили Таяні та Абоді.