Италия официально выступила против возвращения флага РФ на Паралимпиаду-2026

Отмечается, что итальянское правительство категорически не согласно с решением Международного паралимпийского комитета допустить спортсменов из РФ и Беларуси на на Паралимпийские игры 2026 года в Милане Кортина под национальными флагами и с исполнением гимнов.

"Правительство Италии, вместе с 33 другими странами и Европейской комиссией, повторяет свое несогласие с решением о полном восстановлении деятельности Паралимпийских комитетов России и Беларуси, принятым Генеральной Ассамблеей Международного паралимпийского комитета 27 сентября", - сказано в сообщении.

Министры также заявили, что Италия подтверждает полную солидарность и поддержку Украины. Италия также призывает комитет пересмотреть свое решение.

"Длительное нарушение Россией перемирия и олимпийских и паралимпийских идеалов, поддерживаемое Беларусью, несовместимо с участием ее спортсменов в Играх, кроме как нейтральных индивидуальных спортсменов", - отметили Таяни и Абоди.