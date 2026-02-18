Італія офіційно виступила проти повернення прапору РФ на Паралімпіаду-2026

Італія висловила категоричну незгоду з поверненням росіян та білорусів під відповідними прапорами на Паралімпіаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з із посиланням на заяву , яку зробили міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні та міністр спорту та молоді Італії Андреа Абоді.

Зазначається, що італійський уряд категорично не згодний із рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити спортсменів з РФ та Білорусі на на Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані Кортіна під національними прапорами та з виконанням гімнів.

" Уряд Італії, разом з 33 іншими країнами та Європейською комісією, повторює свою незгоду з рішенням про повне відновлення діяльності Паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, прийнятим Генеральною Асамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету 27 вересня", - сказано у повідомленні.

Міністри також заявили, що Італія підтверджує повну солідарність та підтримку України. Італія також закликає комітет переглянути своє рішення.