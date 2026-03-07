UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Історичний фінал для України: Олійникова та Калініна розіграють титул в Анталії

13:37 07.03.2026 Сб
2 хв
Вітчизняні тенісистки синхронно перемогли у півфіналах і вперше зіграють одна проти одної
aimg Андрій Костенко
Олександра Олійникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org)

У турецькій Анталії завершилися півфінальні матчі ґрунтового турніру серії WTA 125. За результатами змагань, у вирішальному поєдинку за титул зійдуться дві представниці України – Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна.

WTA 125, Анталія, півфінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Катаржина Кава (Польща) – 7:5, 6:2

Олександра Олійникова (Україна) – Моюка Учідзіма (Японія) – 6:4, 6:4

Шлях до фіналу

Першою свою путівку до фіналу виборола Ангеліна Калініна (WTA 189). У напруженому поєдинку вона переграла Катажину Каву з Польщі (WTA 146). Якщо у першому сеті була запекла боротьба (7:5), то у другій партії українка майже не помітила опору суперниці, віддавши лише два гейми.

Слідом за Ангеліною свій квиток у фінал отримала лідерка посіву на турнірі Олександра Олійникова (WTA 73). Вона у двох сетах зупинила японку Моюку Учідзіму (WTA 77), яка була фавориткою після перемоги на аналогічному турнірі минулого тижня. Олександра продемонструвала стабільну гру, закривши обидві партії з однаковим рахунком – 6:4.

Історичне дербі

Майбутній фінал, який відбудеться у неділю, 8 березня, стане особливим для українського тенісу. Це буде перша очна зустріч Олійникової та Калініної – раніше вони ніколи не перетиналися на кортах в офіційних матчах.

Олійникова спробує виграти свій четвертий трофей на рівні WTA 125. А Калініна вдруге поспіль зіграє у фіналі турніру такого рівня – тиждень тому вона поступилася у вирішальному матчі саме Учідзімі.

Раніше ми розповіли, як Ястремська змарнувала супершанс у матчі-трилері в Індіан-Веллсі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс