Іспанська "Жирона" підписує четвертого українця: Пищур близький до переходу

Іспанська "Жирона" близька до завершення переходу нападника молодіжної збірної України Олександра Пищура. Каталонський клуб погодив умови трансферу форварда угорського "Дьора", який стане четвертим представником України в команді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт журналіста Фабріціо Романо у соцмережі X(Twitter).
Каталонська "Жирона" фіналізує підготовку до підписання центрального нападника угорського "Дьора" Олександра Пищура.
За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, представники клубів уже досягли порозуміння щодо умов переходу 20-річного футболіста.
Попри те, що аналітичний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця у 250 тисяч євро, іспанська сторона готова заплатити за перспективного українця близько одного мільйона євро.
Варто зазначити, що попередні спроби "Жирони" оформити цей трансфер були невдалими через розбіжності у фінансових запитах сторін, проте наразі компроміс знайдено.
Поточний контракт нападника з угорським клубом діє до літа 2028 року.
Головною особливістю Пищура є його фізичні дані - зріст футболіста становить 204 сантиметри. Така антропометрія дозволяє нападнику домінувати у повітрі та створювати значну перевагу у верховій боротьбі під час атакувальних дій.
У нинішньому сезоні Олександр провів за "Дьор" 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 забитими м'ячами та однією результативною передачею.
Також у доробку форварда є виступи за молодіжну збірну України (U-21), у складі якої він провів 2 поєдинки.
Свою кар'єру гравець розпочинав у структурі чернігівської "Десни", після чого виступав за "Мункач" та низку угорських колективів, серед яких "Кішварда" та "Академія Пушкаша".
Після офіційного завершення трансферу Пищур приєднається до великої української спільноти в "Жироні".
На сьогодні кольори "червоно-білих" захищають вінгер Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат та голкіпер Владислав Крапивцов.
Команда продовжує активну трансферну кампанію у сезоні 2025/26. Окрім підсилення українцями, склад клубу нещодавно поповнили воротар Марк-Андре тер Штеген та хавбек Фран Белтран.
Наразі після 20 турів чемпіонату Іспанії "Жирона" має у своєму активі 24 очки та посідає 11-ту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги.
