Іспанська "Жирона" підписує четвертого українця: Пищур близький до переходу

Деталі угоди та вартість гравця

Каталонська "Жирона" фіналізує підготовку до підписання центрального нападника угорського "Дьора" Олександра Пищура.

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, представники клубів уже досягли порозуміння щодо умов переходу 20-річного футболіста.

Попри те, що аналітичний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця у 250 тисяч євро, іспанська сторона готова заплатити за перспективного українця близько одного мільйона євро.

Варто зазначити, що попередні спроби "Жирони" оформити цей трансфер були невдалими через розбіжності у фінансових запитах сторін, проте наразі компроміс знайдено.

Поточний контракт нападника з угорським клубом діє до літа 2028 року.

Унікальні характеристики та статистика

Головною особливістю Пищура є його фізичні дані - зріст футболіста становить 204 сантиметри. Така антропометрія дозволяє нападнику домінувати у повітрі та створювати значну перевагу у верховій боротьбі під час атакувальних дій.

У нинішньому сезоні Олександр провів за "Дьор" 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 забитими м'ячами та однією результативною передачею.

Також у доробку форварда є виступи за молодіжну збірну України (U-21), у складі якої він провів 2 поєдинки.

Свою кар'єру гравець розпочинав у структурі чернігівської "Десни", після чого виступав за "Мункач" та низку угорських колективів, серед яких "Кішварда" та "Академія Пушкаша".

Українська діаспора в Каталонії

Після офіційного завершення трансферу Пищур приєднається до великої української спільноти в "Жироні".

На сьогодні кольори "червоно-білих" захищають вінгер Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат та голкіпер Владислав Крапивцов.

Команда продовжує активну трансферну кампанію у сезоні 2025/26. Окрім підсилення українцями, склад клубу нещодавно поповнили воротар Марк-Андре тер Штеген та хавбек Фран Белтран.

Наразі після 20 турів чемпіонату Іспанії "Жирона" має у своєму активі 24 очки та посідає 11-ту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги.