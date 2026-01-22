Испанская "Жирона" подписывает четвертого украинца: Пищур близок к переходу

Испанская "Жирона" близка к завершению перехода нападающего молодежной сборной Украины Александра Пищура. Каталонский клуб согласовал условия трансфера форварда венгерского "Дьора", который станет четвертым представителем Украины в команде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт журналиста Фабрицио Романо в соцсети X(Twitter).
Каталонская "Жирона" финализирует подготовку к подписанию центрального нападающего венгерского "Дьора" Александра Пищура.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, представители клубов уже достигли взаимопонимания относительно условий перехода 20-летнего футболиста.
Несмотря на то, что аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 250 тысяч евро, испанская сторона готова заплатить за перспективного украинца около одного миллиона евро.
Стоит отметить, что предыдущие попытки "Жироны" оформить этот трансфер были неудачными из-за разногласий в финансовых запросах сторон, однако сейчас компромисс найден.
Текущий контракт нападающего с венгерским клубом действует до лета 2028 года.
EXCL: Жирона согласна на принципиальную сделку по подписанию Александра Пыщура из ETO FC, поехали!- Фабрицио Романо (@FabrizioRomano) 22 января 2026 года
Гонорар составит около €1 млн за высокого украинского нападающего. pic.twitter.com/ykHGY2xtci
Главной особенностью Пищура являются его физические данные - рост футболиста составляет 204 сантиметра. Такая антропометрия позволяет нападающему доминировать в воздухе и создавать значительное преимущество в верховой борьбе во время атакующих действий.
В нынешнем сезоне Александр провел за "Дьор" 20 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и одной результативной передачей.
Также в активе форварда есть выступления за молодежную сборную Украины (U-21), в составе которой он провел 2 поединка.
Свою карьеру игрок начинал в структуре черниговской "Десны", после чего выступал за "Мункач" и ряд венгерских коллективов, среди которых "Кишварда" и "Академия Пушкаша".
После официального завершения трансфера Пищур присоединится к большому украинскому сообществу в "Жироне".
На сегодня цвета "красно-белых" защищают вингер Виктор Цыганков, нападающий Владислав Ванат и голкипер Владислав Крапивцов.
Команда продолжает активную трансферную кампанию в сезоне 2025/26. Кроме усиления украинцами, состав клуба недавно пополнили вратарь Марк-Андре тер Штеген и хавбек Фран Белтран.
Сейчас после 20 туров чемпионата Испании "Жирона" имеет в своем активе 24 очка и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги.
Ранее мы сообщали, как украинский нападающий Даниил Сикан официально перешел в "Андерлехт".
Также узнайте, сколько заработает Александр Зинченко за полгода в "Аяксе".