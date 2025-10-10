ua en ru
Ісландія – Україна у відборі на ЧС-2026: тренери збірних назвали стартові склади

П'ятниця 10 жовтня 2025 20:34
Ісландія – Україна у відборі на ЧС-2026: тренери збірних назвали стартові склади Фото: Збірна України (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Сергій Ребров та Арнар Гуннлаугссон визначилися зі стартовими складами на матч Ісландія – Україна в кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби національних команд Ісландії та України.

Хто вийде на поле

Поєдинок 3-го туру кваліфікації ЧС-2026 у європейській групі D пройде в п'ятницю, 10 жовтня, на стадіоні "Лаугардалсвеллур" у Рейк'явіку. Початок – о 21:45 за київським часом. Гру розсудить 35-річний арбітр Свен Яблонські з Німеччини.

Першим стартовий склад своєї збірної назвав Сергій Ребров.

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Маліновський, Гуцуляк, Шапаренко, Судаков – Ванат.

Ісландія – Україна у відборі на ЧС-2026: тренери збірних назвали стартові склади

На поле стадіону в Рейк'явіку футболісти України вийдуть у жовтому комплекті форми. Ісландія також обрала свій основний, синій комплект.

Стартовий склад Ісландії: Олафссон – Палссон, Інгасон, Гретарссон, Елертссон – Гудмундсон, Йоганессон, Гаральдссон – Магнуссон, Гудйонсен, Торстейнссон.

Де і коли дивитися матч

Цей та інші матчі збірної України в межах відбору на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Пряма трансляція буде доступна за однією з передплат:

  • "Оптимальна"
  • "Спорт"
  • "Максимальна"
  • MEGOPACK N+S

Крім того, дивитися матч Азербайджан – Україна онлайн безплатно можна буде на телеканалі "Megogo СПОРТ", який доступний в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Як здобути путівку на ЧС-2026

Україна потрапила в групу D європейської кваліфікації, де змагається з Францією, Ісландією та Азербайджаном.

Ісландія, яка у попередніх матчах розгромила Азербаджан (5:0) і поступилася Франції (1:2), з 3-ма очками посідає 2-гу сходинку в таблиці.

Україна – після поразки від Франції (0:2) та нічиєї з Азербайджаном (1:1) має 1 заліковий пункт. Вона наразі 3-тя, випереджаючи азербайджанців за різницею м'ячів.

У відборі кожна збірна зіграє по шість поєдинків. Напряму на ЧС вийде лише найкраща команда квартету. Колектив, що посяде друге місце, гратиме у плей-офф, де розіграють чотири путівки на турнір.

Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

