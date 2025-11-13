Ісландія обігнала Україну у відборі на ЧС-2026 після перемоги над Азербайджаном

Дубль у першому таймі забезпечив впевнену перемогу

Ісландія відкрила рахунок уже на 20-й хвилині: після розрізного пасу Ісака Йоганнессона Альберт Гудмунссон пробив голкіпера суперника.

За 19 хвилин до перерви Сверрір Інгассон подвоїв результат після передачі Йоганна Гудмундссона, встановивши підсумковий рахунок 2:0.

Для ісландців це другий успішний матч проти Азербайджану в кваліфікації – у першому турі команда розгромила суперника 5:0.

Турнірна таблиця та наступні матчі

Завдяки перемозі Ісландія набрала сім очок і тимчасово піднялася на другу позицію в групі D, випередивши Україну за різницею м’ячів.

Українська команда, яка також має сім пунктів, зіграє наступний матч п’ятого туру проти Франції 13 листопада, а ісландці зустрінуться із "синьо-жовтими" 16 листопада.

Турнірна таблиця групи D після 5 турів: