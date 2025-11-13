Ісландія обігнала Україну у відборі на ЧС-2026 після перемоги над Азербайджаном

Збірна Ісландії здобула другу перемогу у кваліфікації чемпіонату світу-2026 та тимчасово випередила Україну у турнірній таблиці групи D, обігравши Азербайджан із рахунком 2:0 у Баку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Ісландія відкрила рахунок уже на 20-й хвилині: після розрізного пасу Ісака Йоганнессона Альберт Гудмунссон пробив голкіпера суперника.
За 19 хвилин до перерви Сверрір Інгассон подвоїв результат після передачі Йоганна Гудмундссона, встановивши підсумковий рахунок 2:0.
Для ісландців це другий успішний матч проти Азербайджану в кваліфікації – у першому турі команда розгромила суперника 5:0.
Завдяки перемозі Ісландія набрала сім очок і тимчасово піднялася на другу позицію в групі D, випередивши Україну за різницею м’ячів.
Українська команда, яка також має сім пунктів, зіграє наступний матч п’ятого туру проти Франції 13 листопада, а ісландці зустрінуться із "синьо-жовтими" 16 листопада.
