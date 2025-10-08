Ірма Вітовська перенесла операцію: що відомо про стан і діагноз акторки

Ірму Вітовську прооперували - що відомо

Актриса розповіла про свій стан після операції. За словами Вітовської, вона вже вийшла з наркозу і подякувала медикам за підтримку.

"Вийшла з наркозу, і Богу дякувати", - написала вона.

Акторка наголосила на важливості регулярних обстежень і профілактики, поділившись власною історією.

"Друзі, обстежуйтеся. Планово проходьте всі обстеження", - закликала вона.

За словами Вітовської, минулого року вона своєчасно звернулася до лікарів, і хворобу вдалося виявити на ранній стадії. Однак актриса не стала конкретизувати, про яку саме хворобу йдеться.

"Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутися. На початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль", - зазначила вона.

Актриса наголосила, що до здоров'я потрібно ставитися відповідально.

"Якщо ви не запускаєте себе, то все можна поправити та контролювати. Головне - не ховайтеся від проблеми. Часто ми живемо, ніби нічого не відбувається, але є хвороби, які не дають про себе чути до кінця", - зазначила Ірма.

Також вона зазначила, що хронічний стрес негативно впливає на організм.

"Прошу вас, обстежтеся. Тим паче, коли суцільний стрес не сприяє міцному здоров'ю. Бережіть себе і близьких", - написала вона.

Скриншот поста

Хто така Ірма Вітовська

Ірма Вітовська - українська акторка театру і кіно, телеведуча, продюсерка і громадська діячка.

Народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську.

Заслужена артистка України, дворазова лауреатка премії "Золота дзиґа", володарка премій "Кіноколо", "Київська пектораль", "Золотий Дюк" та "Woman in Art".

Широкої популярності набула завдяки ролям у фільмах "Брама" та "Мої думки тихі", а також проєкту "Оскар і рожева пані", що мав значний вплив у сфері паліативної допомоги в Україні.

Активно виступає за культурні реформи, бере участь у благодійних ініціативах та громадських проєктах.

Працює в Молодому Театрі з 1998 року.

Ірма Вітовська (фото: Getty Images)