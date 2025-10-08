Ирма Витовская перенесла операцию: что известно о состоянии и диагнозе актрисы

Ирму Витовскую прооперировали - что известно

Актриса рассказала о своем состоянии после операции. По словам Витовской, она уже вышла из наркоза и поблагодарила медиков за поддержку.

"Вышла из наркоза, и слава Богу", - написала она.

Актриса отметила важность регулярных обследований и профилактики, поделившись собственной историей.

"Друзья, обследуйтесь. Планово проходите все обследования", - призвала она.

По словам Витовской, в прошлом году она своевременно обратилась к врачам, и болезнь удалось обнаружить на ранней стадии. Однако актриса не стала конкретизировать, о какой именно болезни идет речь.

"В прошлом году Бог подарил мне милость вовремя обратиться. На начальной стадии. Теперь каждый год я прохожу контроль", - отметила она.

Актриса подчеркнула, что к здоровью нужно относиться ответственно.

"Если вы не запускаете себя, то все можно поправить и контролировать. Главное - не прячьтесь от проблемы. Часто мы живем, будто ничего не происходит, но есть болезни, которые не дают о себе слышать до конца", - отметила Ирма.

Также она отметила, что хронический стресс негативно влияет на организм.

"Прошу вас, обследуйтесь. Тем более, когда сплошной стресс не способствует крепкому здоровью. Берегите себя и близких", - написала она.

Скриншот поста

Кто такая Ирма Витовская

Ирма Витовская - украинская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер и общественный деятель.

Родилась 30 декабря 1974 года в Ивано-Франковске.

Заслуженная артистка Украины, двукратная лауреатка премии " Золота дзиґа ", обладательница премий "Киноколо", "Киевская пектораль", "Золотой Дюк" и "Woman in Art".

Широкую популярность приобрела благодаря ролям в фильмах "Брама" и "Мої думки тихі", а также проекту "Оскар і рожева пані", который оказал значительное влияние в сфере паллиативной помощи в Украине.

Активно выступает за культурные реформы, принимает участие в благотворительных инициативах и общественных проектах.

Работает в Молодом Театре с 1998 года.

Ирма Витовская (фото: Getty Images)