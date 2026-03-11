Іран не поїде на чемпіонат світу-2026: у ФІФА терміново вирішують, хто замінить команду

Офіційна позиція Тегерана

Про рішення зняти національну команду з розіграшу Кубка світу повідомив міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі.

Ключовою причиною відмови стала неможливість підготовки та виступу в умовах повномасштабного збройного конфлікту.

Очільник профільного відомства наголосив, що країна протягом останніх восьми-дев'яти місяців перебуває у стані війни, яка забрала тисячі життів.

За таких обставин участь у міжнародному спортивному форумі в Тегерані вважають недоречною.

Політичний контекст та безпека

Ситуація загострилася через пряме військове протистояння з Ізраїлем та США, які є співорганізаторами турніру. Внаслідок авіаційних ударів Іран втратив верховного лідера Аятоллу Алі Хаменеї.

Цікаво, що раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявляв про отримання гарантій від Дональда Трампа щодо безпечного допуску іранської делегації на територію Сполучених Штатів.

Проте після ескалації конфлікту іранська сторона відхилила можливість поїздки до країни-організатора.

Хто посяде місце Ірану

На груповому етапі ЧС-2026 Іран мав виступати у квартеті G разом із Бельгією, Єгиптом та Новою Зеландією.

Наразі вакантне місце залишається вільним.

Організація має в стислі терміни визначити заміну.

Найбільш імовірно, що квоту передадуть іншій збірній з азійської зони (АФК).

Мундіал стартує 11 червня і триватиме до 19 липня на стадіонах США, Канади та Мексики.

Це перший випадок в історії сучасних чемпіонатів світу, коли збірна-учасниця знімається з турніру безпосередньо через активну фазу військових дій за участю приймаючої сторони.