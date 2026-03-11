RU

Иран не поедет на чемпионат мира-2026: в ФИФА срочно решают, кто заменит команду

15:05 11.03.2026 Ср
2 мин
Решение команды шокировало футбольный мир - что будет с группой турнира?
aimg Екатерина Урсатий
Сборная Ирана не выступит на чемпионате мира 2026 по футболу (фото: Getty Images)

Сборная Ирана не выступит на грядущем чемпионате мира по футболу. Министерство спорта страны официально объявило об отказе от участия в турнире из-за боевых действий и гибели высшего руководства государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт AS со ссылкой на агентство DPA.

Читайте также: "Мне действительно безразлично": Трамп прокомментировал участие Ирана на ЧМ-2026 по футболу

Официальная позиция Тегерана

О решении снять национальную команду с розыгрыша Кубка мира сообщил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали.

Ключевой причиной отказа стала невозможность подготовки и выступления в условиях полномасштабного вооруженного конфликта.

Глава профильного ведомства подчеркнул, что страна в течение последних восьми-девяти месяцев находится в состоянии войны, которая унесла тысячи жизней.

При таких обстоятельствах участие в международном спортивном форуме в Тегеране считают неуместным.

Политический контекст и безопасность

Ситуация обострилась из-за прямого военного противостояния с Израилем и США, которые являются соорганизаторами турнира. В результате авиационных ударов Иран потерял верховного лидера Аятоллу Али Хаменеи.

Интересно, что ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял о получении гарантий от Дональда Трампа относительно безопасного допуска иранской делегации на территорию Соединенных Штатов.

Однако после эскалации конфликта иранская сторона отклонила возможность поездки в страну-организатор.

Кто займет место Ирана

На групповом этапе ЧМ-2026 Иран должен был выступать в квартете G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

Сейчас вакантное место остается свободным.

  • Решение ФИФА: Организация должна в сжатые сроки определить замену.
  • Кандидаты: Наиболее вероятно, что квоту передадут другой сборной из азиатской зоны (АФК).
  • Сроки: Мундиал стартует 11 июня и продлится до 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики.

Это первый случай в истории современных чемпионатов мира, когда сборная-участница снимается с турнира непосредственно из-за активной фазы военных действий с участием принимающей стороны.

