Империя CR7 расширяется: Роналду официально купил долю испанского футбольного клуба

Четверг 26 февраля 2026 16:00
Империя CR7 расширяется: Роналду официально купил долю испанского футбольного клуба Криштиану Роналду (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Легендарный форвард сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду официально вошел в футбольный бизнес как инвестор. 41-летний футболист приобрел весомую долю акций испанской "Альмерии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Читайте также: Шок перед мундиалем: тренер главной сенсации отбора ЧМ-2026 неожиданно подал в отставку

CR7 заходит в Сегунду

Согласно официальным данным, Роналду стал миноритарным владельцем клуба, приобретя 25% акций. Сделка была осуществлена через инвестиционную компанию португальца - CR7 Sports Investments, которая управляет его активами в сферах недвижимости и моды.

Хотя точная сумма инвестиций не разглашается, сделку уже подтвердил президент "Альмерии" Мохамед Аль-Херейджи. Он отметил, что опыт Криштиану в испанском футболе станет ключевым для стратегического развития команды.

"Вклад вне пределов поля"

Сам футболист, чей контракт с саудовским "Аль-Насром" рассчитан до лета 2027 года, объяснил свое решение желанием развивать футбол в новой роли.

"Я всегда стремился приносить пользу футболу не только на поле. "Альмерия" - это клуб с прочной основой и четким потенциалом для роста. Я рад работать вместе с руководством над следующим этапом развития команды", - заявил Роналду.

Интересно, что в мае 2025 года "Альмерию" приобрела саудовская инвестиционная группа. Таким образом, бизнес-связи Роналду в Саудовской Аравии теперь напрямую переплелись с его активами в Европе.

Что известно об "Альмерии"

Клуб, основанный в 1989 году, сейчас переживает период возрождения после вылета из Ла Лиги в 2024-м.

За свою историю "Альмерия" провела 8 сезонов в элите испанского футбола. Лучшим результатом остается 8-е место в чемпионате-2007/08.

Интересно, что во времена выступлений за мадридский "Реал" Криштиану был настоящей грозой "красно-белых". Он провел против команды 7 матчей, в которых забил 7 голов.

В сезоне-2025/26 "Альмерия" является одним из лидеров Сегунды. После 27-ми туров андалусцы занимают 3-е место, отставая от лидера ("Расинга") лишь на два очка.

Таким образом "Альмерия" имеет все шансы вернуться в элитный дивизион, что значительно повысит капитализацию новых активов португальской звезды.

Ранее мы рассказали, кто претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

