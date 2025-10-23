UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Ілона Гвоздьова чесно розповіла про заробітки під час війни та зміну професії

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Відома українська танцівниця й хореографиня Ілона Гвоздьова поділилася, як змінилося її життя під час війни, де вона зараз працює та чому вирішила здобути другу освіту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю хореографині проєкту "По хатах".

Як Ілона Гвоздьова заробляє під час війни

Зараз вона активно викладає у різних танцювальних студіях столиці та займається викладацькою діяльністю.

"В мене є студія на Теремках, на палаці Україна. Вона прям така дуже велика. Це танцювальний простір для всіх. Викладаю в Київському національному університеті. В мене вже четвертий курс випускний. Веду мистецтво балетмейстера", - розповіла Ілона.

Крім педагогічної діяльності, Гвоздьова також здобуває другу вищу освіту. Вона вступила на психологію в університеті імені Тараса Шевченка.

"Причому я прям пишаюсь собою в тому плані, що ані зірковий статус там, ані якісь зв'язки... Я вступила на всіх загальних умовах, як всі абітурієнти або там люди з післядипломною вже освітою. Склала два іспити", - поділилася вона.

Переможниця "Танців з зірками" розповіла про заробітки (скриншот)

Чому Гвоздьова вирішила вивчати психологію

Артистка пояснила, що танцювати все життя не зможе. Завдяки новим знанням планує трохи змінити професію, допомагаючи людям через рух і роботу з тілом.

"Вирішила на психолога, тому що танці - це класно. Але враховуючи вік і фізичні можливості, ти не будеш на сцені все життя танцювати. Плюс зараз нема тих сцен, які були раніше. От і я розумію, що можна через рух, через емоції, через аналіз психологічного портрета допомагати людям і переходити з танців в арттерапію", - розповіла вона.

За словами Ілони, через тілесні практики можна долати тривожність, невпевненість та стрес.

"Тобто ти можеш задавати якісь завдання конкретній людині. І от я дивлюся, як вона за допомогою тілесних практик намагається цю ситуацію або це завдання вирішити. І таким чином я можу перемкнути її увагу з одного моменту на інший", - пояснила вона.

Ілона також показала дім, який вони з чоловіком збудували за Києвом. Його вартість сягає у понад 200 тисяч доларів.


Що відомо про Ілону Гвоздьову

Українська танцюристка і хореографка народилася 5 серпня 1988 року в селі Останіне в Криму. Прославилася завдяки участі в телевізійних талант-шоу. У 2018 році перемогла в "Танцях з зірками" в парі з Ігорем Ласточкіним.

Ілона заміжня за бізнесменом Іваном Хом'ячуком. Пара разом понад 15 років і виховує двох дітей - доньку Валерію та сина Домініка. У шлюбі були свої злети та падіння - раніше хореографиня подала на розлучення, проте згодом передумала і пояснила своє рішення.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуЗірки