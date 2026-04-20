Ігор Ласточкін, який служить у ЗСУ, показав запальні танці в бліндажі: мережа в захваті
Український гуморист і телеведучий Ігор Ласточкін, який у лютому 2025 року повідомив про мобілізацію до лав ЗСУ, опублікував рідкісне відео з танцями у військовій формі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram військовослужбовця.
На оприлюдненому відео Ласточкін запалює танцями в укритті.
"Літуни коли не погода", - підписав він свій допис.
Публікація швидко привернула увагу шанувальників і колег артиста. У коментарях йому залишили десятки теплих слів, подяк і захоплених реакцій.
Окремо підписники подякували зірці "Ліги сміху" за службу та побажали йому берегти себе.
- Навчання не пройшли дарма. Бережи себе!
- Легендарний танцюрист, комік, літун!
- Талановита людина, талановита у всьому. Дякую за вашу роботу
- Одна я дивилась разів 20? Слава Героям України
- Ну от видно, що людина вигравала "Танці з зірками"
- Це тренд вперше переглядаю 10 раз і як талановито ви його станцювали
Нагадаємо, про своє рішення мобілізуватися Ігор Ласточкін повідомив у лютому 2025 року.
Тоді він опублікував фото зі зброєю та військовим квитком і лаконічно підписав його: "Складні часи народжують сильних людей! #одинз4%".
Згаданий хештег став реакцією на резонансні заяви тодішнього президента США Дональда Трампа, який говорив про нібито низький рівень підтримки українського лідера.
У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що такі твердження є елементом російської дезінформації, і зазначив, що рівень довіри до нього становить понад 50%.
Згодом стало відомо, що Ласточкін служить у складі 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр".
Ігор Ласточкін (фото: instagram.com/lastochkin_igor)
Про це в коментарях до одного з його дописів повідомила військовослужбовиця Ангеліна Безотосна.
Сам артист раніше розповідав, що разом із побратимами виконує бойові завдання на Донбасі.