Ігор Ласточкін, який служить у ЗСУ, показав запальні танці в бліндажі: мережа в захваті

Український гуморист і телеведучий Ігор Ласточкін, який у лютому 2025 року повідомив про мобілізацію до лав ЗСУ, опублікував рідкісне відео з танцями у військовій формі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram військовослужбовця.

На оприлюдненому відео Ласточкін запалює танцями в укритті.

"Літуни коли не погода", - підписав він свій допис.

Публікація швидко привернула увагу шанувальників і колег артиста. У коментарях йому залишили десятки теплих слів, подяк і захоплених реакцій.

Окремо підписники подякували зірці "Ліги сміху" за службу та побажали йому берегти себе.

Навчання не пройшли дарма. Бережи себе!

Легендарний танцюрист, комік, літун!

Талановита людина, талановита у всьому. Дякую за вашу роботу

Одна я дивилась разів 20? Слава Героям України

Ну от видно, що людина вигравала "Танці з зірками"

Це тренд вперше переглядаю 10 раз і як талановито ви його станцювали

Нагадаємо, про своє рішення мобілізуватися Ігор Ласточкін повідомив у лютому 2025 року.

Тоді він опублікував фото зі зброєю та військовим квитком і лаконічно підписав його: "Складні часи народжують сильних людей! #одинз4%".

Згаданий хештег став реакцією на резонансні заяви тодішнього президента США Дональда Трампа, який говорив про нібито низький рівень підтримки українського лідера.

У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що такі твердження є елементом російської дезінформації, і зазначив, що рівень довіри до нього становить понад 50%.

Згодом стало відомо, що Ласточкін служить у складі 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр".

Про це в коментарях до одного з його дописів повідомила військовослужбовиця Ангеліна Безотосна.

Сам артист раніше розповідав, що разом із побратимами виконує бойові завдання на Донбасі.