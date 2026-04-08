Куди зник Девід Аксельрод: співак зробив зізнання про службу після травми

15:41 08.04.2026 Ср
3 хв
Артист пояснив, як рішення долучитися до війська змінило його життя
aimg Сюзанна Аль Маріді
Куди зник Девід Аксельрод: співак зробив зізнання про службу після травми Чоловік Мозгової зробив зізнання про військову службу (фото: instagram.com/david__axelrod)

Український співак Девід Аксельрод, чоловік продюсерки Олени Мозгової, пролив світло на своє життя у ролі військового. Він пояснив, чому зник із публічного простору та чи повернувся до служби після травми.

Як повідомляє РБК-Україна, про це артист розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

Куди зник Девід Аксельрод

Артист майже не з'являється в публічному просторі та не нагадує про себе в соцмережах. З початком повномасштабного вторгнення його пріоритети дуже змінилися.

"Мова не про кар’єру і не про медійну присутність, а про значно базовіші речі – щоб ми вистояли і перемогли", - поділився він.

Аксельрод від початку великої війни зосереджений на допомозі війську та службі.

"Я фактично жив у цьому режимі 24/7: займався нашим благодійним фондом, був у ТРО, зараз служу в Нацгвардії. Пішов добровольцем - це було абсолютно свідоме рішення. Звісно, цей шлях не був простим", - зізнався він.

Куди зник Девід Аксельрод: співак зробив зізнання про службу після травмиЧому Аксельрод не з'являється в соцмережах (фото: facebook.com/david.axelrod.singer)

Що чоловік Мозгової сказав про службу у війську

Артист поділився, що на одному з виїздів отримав травму, через яку довелося перенести кілька операції.

"Саме в той період завершився контракт із ТРО, і постало питання: що далі. Я фактично на рік випав із активної служби - операції, реабілітація, поступове повернення у форму", - розповів він.

Через відновлення після травми він не міг активно виконувати військові обов'язки, але зрештою повернувся до служби.

"Коли відновився, повернувся знову до служби вже в Нацгвардію", - додав він.

Не оминув Девід і тему заробітків під час війни. Він отримує військові виплати, а також роялті від музики. Втім, з пісень, судячі зі слів співака, вдається отримати небагато.

"Є роялті, якісь авторські нарахування. Але якщо відверто, зараз це не ті гроші, на які можна серйозно розраховувати. Музика більше про те, щоб не втрачати себе, ніж про заробіток", - підсумував він.

Куди зник Девід Аксельрод: співак зробив зізнання про службу після травмиАксельрод про заробітки під час війни (фото: instagram.com/david__axelrod)

Що відомо про травму артиста

Під час служби у територіальній обороні він ушкодив коліно, з яким раніше вже мав проблеми. Дружина співака розповідала, що травма посилилася через невдале приземлення.

Колись це коліно вже оперували, тож пошкодження призвело до негативних наслідків. Зрештою Девіду зробили кілька операції, після яких він проходив реабілітацію.

