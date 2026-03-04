Хто замінить Іран на ЧС-2026: чи можливий додатковий шанс для України

Політичний глухий кут та безпекові ризики

Збірна Ірану була однією з перших, хто гарантував собі участь у ЧС-2026, оформивши путівку ще в березні минулого року слідом за Японією. Проте наразі участь команди у турнірі під великим питанням.

Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж уже натякнув на можливу відмову, заявивши державним медіа, що "після останніх подій важко говорити про позитивні очікування від турніру".

Окрім добровільного демаршу, існує ще два сценарії відсторонення:

Рішення ФІФА - організація може дискваліфікувати збірну, якщо визнає, що її участь створює загрозу безпеці (зокрема, ризик терактів) для інших команд та вболівальників.

Візовий бар'єр - уряд США, де мають відбутися матчі іранців (у Лос-Анджелесі та Сіетлі), може просто не видати візи гравцям та персоналу. Прецеденти вже є: у грудні низці делегатів відмовили у в'їзді на жеребкування. У ФІФА наразі немає дієвих механізмів впливу на Вашингтон у цьому питанні.

Хто наступний у черзі

Регламент ЧС-2026 (зокрема пункт 6.7) дає ФІФА фактично безмежну владу.

"Якщо будь-яка асоціація-учасник знімається та / або виключається з чемпіонату світу ФІФА 2026, ФІФА ухвалює рішення на власний розсуд і вживає будь-яких заходів, які вважатиме необхідними. ФІФА може вирішити замінити відповідну асоціацію-учасника іншою асоціацією", - говориться в документі.

Це означає, що чіткого спортивного критерію заміни не існує. Проте футбольна спільнота схиляється до збереження квоти за Азійською конфедерацією (АФК).

Фаворит номер один тут – збірна Іраку. Саме вона стала найкращою командою Азії серед тих, хто не пройшов на ЧС напряму. Зараз збірна готується до міжконтинентального плей-офф проти Болівії або Суринаму.

Якщо Ірак кваліфікується самостійно через плей-офф, вакантне місце може перейти до збірної ОАЕ, яка поступилася іракцям у п'ятому раунді відбору.

"Вайлд-кард" чи скорочення групи

Теоретично ж ФІФА може запросити будь-кого – наприклад Італію, якщо та знову провалить відбір. Або й Україну – вона може стати найрейтинговішою збірною, яка не пройде на ЧС через плей-офф. Проте такі варіанти малоймовірні.

Також можливий сценарій – залишити у групі G лише три команди. Крім Ірану, в неї за підсумками жеребкування потрапили Бельгія, Єгипет та Нова Зеландія.

Коли чекати рішення

Наразі ФІФА займає вичікувальну позицію. Ключовою датою може стати 31 березня – день міжконтинентальних стикових матчів, коли спортивна сітка турніру має бути остаточно сформована.

Схожа з нинішньою ситуація виникала на Євро-1992, коли через санкції відсторонили Югославію, а її місце зайняла Данія, яка в підсумку стала чемпіоном. На рівні чемпіонатів світу прямих аналогів поки не було.