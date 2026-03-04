Кто заменит Иран на ЧМ-2026: возможен ли дополнительный шанс для Украины

Политический тупик и риски безопасности

Сборная Ирана была одной из первых, кто гарантировал себе участие в ЧМ-2026, оформив путевку еще в марте прошлого года вслед за Японией. Однако сейчас участие команды в турнире под большим вопросом.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж уже намекнул на возможный отказ, заявив государственным медиа, что "после последних событий трудно говорить о положительных ожиданиях от турнира".

Кроме добровольного демарша, существует еще два сценария отстранения:

Решение ФИФА - организация может дисквалифицировать сборную, если признает, что ее участие создает угрозу безопасности (в частности, риск терактов) для других команд и болельщиков.

Визовый барьер - правительство США, где должны состояться матчи иранцев (в Лос-Анджелесе и Сиэтле), может просто не выдать визы игрокам и персоналу. Прецеденты уже есть: в декабре ряду делегатов отказали во въезде на жеребьевку. У ФИФА пока нет действенных механизмов влияния на Вашингтон в этом вопросе.

Кто следующий в очереди

Регламент ЧМ-2026 (в частности пункт 6.7) дает ФИФА фактически безграничную власть.

"Если какая-либо ассоциация-участник снимается и/или исключается из чемпионата мира ФИФА 2026, ФИФА принимает решение по собственному усмотрению и принимает любые меры, которые сочтет необходимыми. ФИФА может решить заменить соответствующую ассоциацию-участника другой ассоциацией", - говорится в документе.

Это означает, что четкого спортивного критерия замены не существует. Тем не менее футбольное сообщество склоняется к сохранению квоты за Азиатской конфедерацией (АФК).

Фаворит номер один здесь - сборная Ирака. Именно она стала лучшей командой Азии среди тех, кто не прошел на ЧМ напрямую. Сейчас сборная готовится к межконтинентальному плей-офф против Боливии или Суринама.

Если Ирак квалифицируется самостоятельно через плей-офф, вакантное место может перейти к сборной ОАЭ, которая уступила иракцам в пятом раунде отбора.

"Вайлд-кард" или сокращение группы

Теоретически же ФИФА может пригласить кого угодно - например Италию, если та снова провалит отбор. Или Украину - она может стать самой рейтинговой сборной, которая не пройдет на ЧМ через плей-офф. Однако такие варианты маловероятны.

Также возможен сценарий - оставить в группе G только три команды. Кроме Ирана, в нее по итогам жеребьевки попали Бельгия, Египет и Новая Зеландия.

Когда ждать решения

Сейчас ФИФА занимает выжидательную позицию. Ключевой датой может стать 31 марта - день межконтинентальных стыковых матчей, когда спортивная сетка турнира должна быть окончательно сформирована.

Схожая с нынешней ситуация возникала на Евро-1992, когда из-за санкций отстранили Югославию, а ее место заняла Дания, которая в итоге стала чемпионом. На уровне чемпионатов мира прямых аналогов пока не было.