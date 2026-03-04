Хто з російських паралімпійців вбивав українців та штурмував наші міста: розслідування ГУР

Легалізація злочинців через спорт

ГУР МО України у співпраці з Мінмолодьспорту та Центром протидії дезінформації оприлюднили дані російських спортсменів, які потрапили в паралімпійський спорт у межах реабілітаційних програм для учасників так званої "СВО".

Десятки окупантів, які брали участь у наступі на Київ, штурмах Авдіївки та Попасної, наразі офіційно числяться у спортивних збірних країни-агресора. Фактично, таким чином Росія намагається легалізувати колишніх комбатантів, які отримали інвалідності під час агресії проти України, інтегруючи їх у світову спортивну спільноту.

"Чемпіони терору"

Серед ідентифікованих осіб – офіцери та рядові, які мають намір виступати в міжнародних змаганнях під прапором РФ.

Серед оприлюднених сьогодні російських "параспортсменів":

Владислав Шинкар – член паралімпійської збірної з фехтування на візках. Був заступником командира батальйону з озброєння та заступником командира батальйону з роботи з особовим складом у батальйоні "Восток".

Антон Бушмакін – член національної збірної з веслування на байдарках і каное для осіб з ураженням опорно-рухового апарату. Сапер і колишній морпіх, учасник бойових дій під Авдіївкою на Донеччині. Є героєм документальної стрічки "Шаґай", в якій заявляє про свою підготовку до Паралімпіади і намір взяти участь у ній під російським прапором.

Циден Гєнінов – член збірної команди російських збройних сил, номінант на звання "найкращого атлета 2025 року" за версією Міжнародної ради військового спорту (CISM). Лейтенант збройних сил РФ, служив у 5-й окремій гвардійській танковій тацинській бригаді, яка брала участь у наступі на Київщину.

Рінат Васильєв – спортсмен паралімпійської збірної Москви з паверліфтингу. Брав участь у бойових діях під Мелітополем. За службу у війні нагороджений російським орденом "Мужества" та медаллю "За відвагу".

Микола Бондаренко – у рамках проєкту Паралімпійського комітету Росії "Ми разом. Спорт" проходив тренувальні збори з паралімпійською збірною зі стрільби з лука та заявляв про намір взяти участь у літніх Паралімпійських іграх. Брав безпосередню участь у війні проти України у 2022 році як найманець ПВК "Вагнер" та військовослужбовець Збройних Сил Росії, зокрема в боях за Попасну на Луганщині.

Ростислав Костенко – член резервного складу російської національної паралімпійської команди з фехтування на візках, який добровільно брав участь у війні проти України. Після реабілітації в центрі "Перезагрузка" у Тульській області повернувся до складу російської паралімпійської збірної.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликало відсторонити таких спортсменів від участі в міжнародних змаганнях.

"Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі", - йдеться у дописі на Facebook.

Світовий бойкот на Паралімпіаді-2026

Рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити росіянам та білорусам використовувати національну символіку на церемоніях нагородження спровокувало міжнародний скандал. Україна вже офіційно відмовилася від участі в церемонії відкриття Ігор.

До протесту приєдналися вже 11 країн, серед яких Німеччина, Польща, Канада та країни Балтії. Вони вимагають повного перегляду статусу агресорів у світовому спорті, аби не допустити присутності на п'єдесталах осіб, які зі зброєю в руках руйнували українські міста.