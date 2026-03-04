Хто з російських паралімпійців вбивав українців та штурмував наші міста: розслідування ГУР

Українська розвідка разом із партнерами викрила масштабну схему легалізації російських військових у міжнародному паралімпійському русі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал War&Sanctions.
Читайте також: Скандал на Паралімпіаді: Україні заборонили форму з мапою держави у кордонах 1991 року
ГУР МО України у співпраці з Мінмолодьспорту та Центром протидії дезінформації оприлюднили дані російських спортсменів, які потрапили в паралімпійський спорт у межах реабілітаційних програм для учасників так званої "СВО".
Десятки окупантів, які брали участь у наступі на Київ, штурмах Авдіївки та Попасної, наразі офіційно числяться у спортивних збірних країни-агресора. Фактично, таким чином Росія намагається легалізувати колишніх комбатантів, які отримали інвалідності під час агресії проти України, інтегруючи їх у світову спортивну спільноту.
Серед ідентифікованих осіб – офіцери та рядові, які мають намір виступати в міжнародних змаганнях під прапором РФ.
Серед оприлюднених сьогодні російських "параспортсменів":
Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликало відсторонити таких спортсменів від участі в міжнародних змаганнях.
"Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі", - йдеться у дописі на Facebook.
Рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити росіянам та білорусам використовувати національну символіку на церемоніях нагородження спровокувало міжнародний скандал. Україна вже офіційно відмовилася від участі в церемонії відкриття Ігор.
До протесту приєдналися вже 11 країн, серед яких Німеччина, Польща, Канада та країни Балтії. Вони вимагають повного перегляду статусу агресорів у світовому спорті, аби не допустити присутності на п'єдесталах осіб, які зі зброєю в руках руйнували українські міста.
Раніше ми повідомляли, що в Україні не транслюватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через прапори РФ та Білорусі.